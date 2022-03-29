鄰居陽台放「5張千元鈔」？眾愣：過路費嗎 真實原因曝
全球與新冠疫情的抗爭還沒結束，加上國內本土疫情近期出現升溫警訊，許多人在防疫措施上仍是戰戰兢兢，不過有網友就分享，自己的鄰居因為怕染疫，所以外來的鈔票都要先用酒精噴濕，再擺到陽台曬乾，她路過看到都忍不住笑意。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「我們家奇葩鄰居，因為疫情的關係，別人家送來的千元鈔票，全部噴上酒精溼答答的消毒，一張張放在陽台曬乾」，文中她也附上一張照片，只見圖中，鄰居就這樣大剌剌的將5張千元大鈔晾在陽台處，完全無遮蔽物，眼前景象也讓原PO直言「疫情會把人搞瘋」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「這是在收過路費嗎，經過就要放一張XD」、「直接微波不是比較快嗎哈哈哈」、「好大膽，不怕被風吹走嗎」、「這麼恐怖的東西，全交給我吧，風險我來承擔」、「像玩大富翁的概念」。
此外，也有網友認為，在全民防疫的情況下，原PO鄰居的做法其實是值得讚許的，「消毒很正常啊！但放外面被拿走挺好笑」、「這才是正確做法，錢上面的細菌很多」、「說真的我平常也是這麼做」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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