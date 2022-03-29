Youbike超便宜怎賺錢？知情人抖「背後真相」：完全搞錯
YouBike為台灣自行車製造商巨大機械建置與營運的公共自行車租賃系統，在許多縣市都有據點可以租借，提供民眾方便的交通方式，對此就有網友好奇「YouBike租那麼便宜怎麼賺錢？」貼文一出，網友們紛紛搖頭直言：「公共運輸本來就不以賺錢為目的！」
該名網友今（29）日在PTT貼文，他以「YouBike租那麼便宜怎麼賺錢？」為題，表示只要去風景區租腳踏車，一次都是200元起跳，有些還會限時，相比之下，到處都有的YouBike計費超便宜，半小時之內才5元，之後每30分鐘也才10元，「車子還要保養要維修，還要定期派車出去調撥，這個成本感覺很高利潤很低」，讓他好奇問：「到底怎麼活下來的，有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這本來就不是用來賺錢的」、「大眾運輸系統沒有在考慮賺錢的」、「公共運輸本來就不以賺錢為目的」、「本來用意就不是來賺錢的吧」、「公共運輸不是生意好嗎」。
也有網友直言，「本來就是要虧錢作社會福利的，收錢只是順便讓市民有責任歸還。你有沒有繳稅？想不想要有腳踏車？」「有補助，因為節能減碳，鼓勵使用公共交通運輸，減少自駕就可以減少碳排、交通阻塞、違規、意外，空氣品質，居住環境都會提升，台灣就這麼點大，每個人都開車怎麼可能不塞」、「覺得這不是獲利問題，是改善交通一環」、「這是希望大家不要開車騎摩托車為初衷而設置的吧～賺的是空氣變好」。（編輯：賴禹妡）