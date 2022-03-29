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復興空廚聯名美食家徐天麟開賣冷凍調理包！3/29搶先預購

▲復興空廚邁起冷凍食品，聯手美食家徐天麟，推出《麟家大叔深宵食堂》天選日式牛丼。（圖／復興空廚提供）
▲復興空廚邁起冷凍食品，聯手美食家徐天麟，推出《麟家大叔深宵食堂》天選日式牛丼。（圖／復興空廚提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-29 14:49:552022-03-29 14:49:59

復興空廚首次聯名明星及美食家推出冷凍食品，第一棒強打由人氣美食家徐天麟監製的「麟家大叔深宵食堂」，在今（29）日正式在中保科技集團電商平台B-Terminal與復興空廚搶先預購，4月15日起也能在中保無限家購得。即日起到4月29日前購買享早鳥優惠，包括天選日式牛丼三入組特價499元（原價569元）、全都想要綜合組特價769元（原價850元）。

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▲復興空廚《麟家大叔的深宵食堂》由美食家徐天麟監製。（圖／復興空廚提供）
▲復興空廚《麟家大叔的深宵食堂》由美食家徐天麟監製。（圖／復興空廚提供）
復興空廚今年主打「家簡成廚」的概念，即在家動動手指宅配到府、簡單解凍覆熱呈盤，家常便飯15分鐘上菜，立即搖身成為家中主廚，滿足消費者的餐桌儀式感。復興空廚總經理曾威翰表示：「低溫食品的網購商機在近兩年快速崛起，觀察到消費者在後疫情時代仍保留這樣的生活習慣。採用最高食品安全規格，攜手名家監製，未來也將持續開發更多營養便捷、安全又美味的冷凍食品直送到消費者手上。」

現代人生活節奏快，工作時間越來越長、在家備餐的時間越來越短，冷凍食品除了提供更快速一餐的解決方案。美食家徐天麟表示，傳統印象中冷凍調理包並不是特別美味，做出口味特色差異化，同時價格又好入手的冷凍美食，是長久以來的心願。透過監製和顧問的角度，把這次與復興空廚攜手合作的作品推薦給大家，不造成負擔的美味料理，自己也會想要購入的產品。

復興空廚中央廚房從過去 B2B（企業對企業）的代工模式，到近年B2C（消費者直營）的雲端廚房，累積多年研製冷凍食品豐富經驗，嚴選食材悉心烹煮，料理過程嚴守把關食安標準，與美食家徐天麟經長達半年的時間意見交換和顧問指導，推出兩款宅家必囤美食，第一話「天選日式牛丼三入組」，含每包130克重美味牛丼三包；第二話「全都想要綜合組」其中包含日式牛丼一包130克、三杯塔香嫩雞一包250克、香椿滑蛋雞肉一包250克、金瓜炊粉一包250克與蒜味滷肉汁一包50克。

「天選日式牛丼」選用上等美國牛五花肉片，以兩款傳統的日式醬油加入柴魚高湯，酒、味淋、鰹魚露等做成牛丼醬汁，最後加入大量的洋蔥煮出自然甜味；解凍覆熱後舖在熱騰騰的白飯上，撒上日式嫩薑、或是打一顆蛋黃，趁熱攪散品嚐，享受每一口鹹甜回甘的層次美好。

「全都想要綜合組」組合包括：「金瓜炊粉」選用含有豐富維生素A及胡蘿蔔素的養生食材土南瓜，先炒過去除生澀才能逼出甜味，蝦米泡水過後香氣更盛，和新竹炊粉先炒後悶Q軟彈牙，樸實的家常菜，最能帶給人溫暖和幸福感。「蒜味滷肉汁」 選用豬後腿的細赤肉不油不膩，加入蒜碎炒香及豬油炸香的紅蔥酥，以雞高湯熬煮出來的滷肉醬汁十分萬用，可以加入金瓜炊粉，也可以拌上白麵、飯，或是淋在水煮蔬菜上更添風味。另外，還有「香椿滑蛋雞肉」、 「三杯塔香嫩雞」 以及「日式牛丼」 。

▲《麟家大叔深宵食堂》金瓜炊粉，樸實的家常菜，最能帶給人溫暖和幸福感。（圖／復興空廚提供）
▲《麟家大叔深宵食堂》金瓜炊粉，樸實的家常菜，最能帶給人溫暖和幸福感。（圖／復興空廚提供）

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