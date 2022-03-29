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全聯6折牛小排藏「隱形優惠價」！他差點爆買　結局曝光

▲「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛。（圖，非當事店家／記者賴禹妡攝影）
▲「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛。（圖，非當事店家／記者賴禹妡攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 15:38:552022-03-29 15:51:37

知名超市「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛，就有一名網友去逛全聯時發現，架上的美國無骨牛小排打6折後，竟從原價327元變成87元，超級便宜的價格讓他當場驚呆了，貼文一出，網友也紛紛嗨喊：「還不買爆」、「直接放進購物籃結帳再說」。 

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該名網友昨（28）日在臉書「全聯消費經驗老實說」中貼文，他表示在逛全聯時看到架上的美國無骨牛小排原價是327元，上頭貼著6折標籤，而打折過後的價格竟是87元，讓他驚喊：「全聯『福利』中心特價再特價⋯隱形優惠中，327的6折是87，數學老師要哭了。」 

▲一名網友去逛全聯時發現，架上的美國無骨牛小排打6折後，竟從原價327元變成87元。（圖／翻攝自臉書「全聯消費經驗老實說」）
▲一名網友去逛全聯時發現，架上的美國無骨牛小排打6折後，竟從原價327元變成87元。（圖／翻攝自臉書「全聯消費經驗老實說」）
貼文一出，網友紛紛留言，「衝著87元，手刀買了，管他幾折」、「長官看了，臉都變了」、「這要手刀結帳，值得」、「小學老師看到會不會淚奔」、「賺到了」、「用新台幣下架它」、「還不買爆」、「直接放進購物籃結帳再說」、「數學老師會邊哭邊放進菜籃裡」。 

也有網友認為，「應該是印很多張黏錯品項了」、「貼錯盒或是前面有做過一次價調」、「應該是貼錯了」、「有看工作人員用六折感應器一次就感應好幾盤，六則貼紙出來沒看直接貼上去可能沒注意到是那一盤，所以容易會貼錯」、「感覺是打錯標了」、「打到骨折價應該是貼錯標了」。 

而原PO事後透露，有其他顧客看到這盒肉的價錢後立馬結帳，不過被電腦識破，還是得付正確價錢，因此最後沒有買走。 

事實上，過去全聯就曾發生類似事件，當時全聯公關接受《NOWnews》訪問時表示，由於公司推出的促銷方案非常多，有時忙中出錯，造成消費者的不便，公司將會加強員工訓練，以期提供消費者最佳服務。（編輯：賴禹妡） 

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