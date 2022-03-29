長期運勢不佳？專家曝祖先牌位「10禁忌」：快趁清明檢查

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1．神桌擺放需與陽宅同向或安置於兩側，最忌斜角或背門之座向。
2．神桌安置需在公領域空間（客廳或屋宅前半部），不可設在動線上。
3．神桌安置背後不可是廁所、浴室、廚房、樓梯、走道、夫妻房。
4．神桌安置需避開上方樑柱，或前方壁刀煞，神桌上方忌有冷氣機及風口直吹。
5．神桌安置需避開理氣凶位（例如： 玄空風水忌「五黃位」，八宅風水忌「絕命位」等）。
6．供奉歷代祖先牌位，需同時安奉神明，陰陽要協調。神明安置在龍邊，祖先安置在虎邊；祖先牌位不可超過神明位，神明爐與祖先爐的大小、前後距離、左右距離，在擺放時均需注意。
7．歷代祖先外牌寫法，「山川」地、人、天字數必須符合「兩生抱一老」原則，加上「堂號」兩字，總和字數需符合「兩生兩老合成生」的吉數規定。
8．內牌各代祖先寫法，左右排為生卒時間，「山川」地、人、天字數必須符合「兩生抱一老」原則，或「三老合成生」之原則。
9．雙姓祖先牌位需以紅線區隔分開，需雙爐、雙份祭品各自焚香祭拜。
10．神主牌若需重新安奉調整，需請示「祖先」，並請教專業的老師「擇日」處理。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。