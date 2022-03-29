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長期運勢不佳？專家曝祖先牌位「10禁忌」：快趁清明檢查

▲快趁清明節，重新檢查、整理祖先風水牌位。（圖／shutterstock）
▲快趁清明節，重新檢查、整理祖先風水牌位。（圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 17:09:44

長輩在家中安奉神明及祖先牌位祭拜的習俗，主要為慎終追遠，以長期接受陽世子孫的供奉繼續庇蔭後代。但現代人祭祀風氣逐漸式微，對於自家祖先牌位風水是否符合規定鮮少關心，因此《旺好運》命理專家谷帥臻老師指出，若長期個人運勢不佳，家運衰退，居家不平安等，可回頭檢視自家祖先牌位的陰宅風水找出問題所在。

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▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）
▲運勢長期不佳，恐怕是家中祖先牌位觸犯風水禁忌。（示意圖／取自pixabay）
谷帥臻老師列出家中安奉祖先牌位，需要注意的10大風水條件：

1．神桌擺放需與陽宅同向或安置於兩側，最忌斜角或背門之座向。

2．神桌安置需在公領域空間（客廳或屋宅前半部），不可設在動線上。

3．神桌安置背後不可是廁所、浴室、廚房、樓梯、走道、夫妻房。

4．神桌安置需避開上方樑柱，或前方壁刀煞，神桌上方忌有冷氣機及風口直吹。

5．神桌安置需避開理氣凶位（例如： 玄空風水忌「五黃位」，八宅風水忌「絕命位」等）。

6．供奉歷代祖先牌位，需同時安奉神明，陰陽要協調。神明安置在龍邊，祖先安置在虎邊；祖先牌位不可超過神明位，神明爐與祖先爐的大小、前後距離、左右距離，在擺放時均需注意。

7．歷代祖先外牌寫法，「山川」地、人、天字數必須符合「兩生抱一老」原則，加上「堂號」兩字，總和字數需符合「兩生兩老合成生」的吉數規定。

8．內牌各代祖先寫法，左右排為生卒時間，「山川」地、人、天字數必須符合「兩生抱一老」原則，或「三老合成生」之原則。

9．雙姓祖先牌位需以紅線區隔分開，需雙爐、雙份祭品各自焚香祭拜。

10．神主牌若需重新安奉調整，需請示「祖先」，並請教專業的老師「擇日」處理。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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