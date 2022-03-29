《海賊王》又一果實正名？鐵粉亮3大證據：羅賓是幻獸種
風靡全球25年的日本熱血動漫《OnePiece》（台譯：海賊王，航海王），日前官方在最新的劇情中，正名魯夫的橡膠果實為「人人果實－尼卡型態」後，相關話題爭論不休。對此，就有台灣的粉絲揪出「3大證據」來證明，另一個角色羅賓的「花花果實」也是「人人果實－幻獸種」之一。
一名網友在網路論壇Dcard上PO文，並搬出兩大證據來證明，魯夫的夥伴之一羅賓，吃下的「花花果實」其實也是幻獸種。
原PO分別舉出，證據一：觀音菩薩為佛教神祇，「蓮花」為佛教的聖潔之花，而「花花果實」就正好長得跟蓮花一模一樣；證據二：觀音菩薩為「西方」三聖之一，而羅賓來自「西海」；證據三：觀音的形象有千百種，其中不乏偏向惡魔的形象如「夜叉」、「阿修羅」，而羅賓最新覺醒的型態「惡魔之子」，也可以解釋為形象之一，並不衝突。
最後原PO笑著呼籲，所以請正名「花花果實」為「人人果實－幻獸種－千手觀音型態」。
貼文曝光後，網友紛紛笑翻，「哇，又一個天才神伏筆，卡位等全果實正名幻獸種」、「哈哈可能那個世界很多果實都有一個幻獸種的傳說」、「喬巴，人人果實，幻獸種，老百姓→覺醒→死老百姓」、「太多一日海迷欠噴，但這個給過」、「酷，你可以寫信問問尾田，給他參考參考」。（編輯：詹鎰睿）