CPBLTV收費出爐超貴？球迷曝「省錢撇步」：1人百元有找
中華職棒CPBL今年球季即將開打，官方今（29）日更宣布CPBLTV將在4月1日起在Hami Video正式上架並開放球迷訂閱，單隊主場則是每月77元，5隊「全聯盟賽事」則是每月277元，但收費方案卻引起球迷熱議。對此，就有人提出省錢妙招，只要湊滿3個人就能百元有找。
中華職棒CPBL今日宣布，新一代的CPBL平台正式在Hami Video上架，並提供全新的訂閱服務，一次觀看5隊的主場賽事，每個月277元，單隊主場賽事，則是每個月77元。此外，還能依照球迷喜好，訂閱就有機會獲得該球隊專屬福利。
不過，消息一出後，PTT棒球板的球迷們評價兩極「會不會太貴了？」、「整合平台比去年多了80%價錢，合理？」「多個包季有很難嗎？」，但也有人認同「我是覺得小貴，不過支持棒球，可以接受」、「不到一場門票的價格，支持！」。
結果，也有不少人祭出省錢撇步，「277可以登三個帳號，找朋友分一個人一個月才93」、「如果HAMI可以同時3個裝置收看，那是不是比較划算?」、「同時三個，一人93元，每個月」、「我都直接登帳號不用收簡訊驗證碼耶，我很常三個裝置」、「hami固定三個裝置内在登的，不用簡訊驗證碼，除非你有超過三個裝置，才要刪掉其它裝置」。
事實上，據Hami Video官網QA顯示「一個帳號可以同時有3台裝置（不限類型、廠牌、作業系統）登入，惟部分電影因版權限制，僅允許2部裝置同時線上觀看。」（編輯：詹鎰睿）