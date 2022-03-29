「鬼金棒」預告漲價！公平會火速來查了 老闆氣炸曝內幕
過去多次獲得全台拉麵第一名榮譽的名店「鬼金棒」，日前發文宣布將調整價格，最晚於四月進行一次調漲。沒想到消息曝光後，立刻引來公平交易委員來函調查，今（29）日老闆也氣憤發文痛批「我是建議公家單位主管如果不了解民生用品是否調漲，應該要給他們考績乙等」。
鬼金棒老闆2月13日時曾發文預告即將漲價「由於一月份仔細計算所有人事，食材，光熱水電，勞健保、薪資也漲，二代健保房東的等等也漲，總之萬物齊漲，我們也要調整價格一下，八年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒，最晚將於四月進行一次調漲」。
沒想到店裡售價還沒調整，鬼金棒老闆就收到公平交易委員會來函，要請他去說明並提出「進價變高的證據」；這樣的遭遇也讓老闆忍不住大罵「油一桶九百，雞蛋都漲一塊了，麵粉也漲，你要求查我時候是不是全部東西真的都漲價，你要我們小賣業者說明還是覺得我不能漲價我要自己吸收」。
老闆也傻眼表示「好笑的是我不是被檢舉，只是我公開說明在粉絲頁說成本都漲價然後我可能調漲，我是建議公家單位主管如果不了解民生用品是否調漲，應該要給他們考績乙等。上次不是一個新聞麵線20元都出來了，你們拿人民的稅金去當薪水結果不知道物價，到底是搞什麼飛機，拜託一下，你連基本薪資勞健保也都漲，你要我怎麼吸收，你們公家機關可以全部所有人考績都乙等，這樣應該會省不少」。（編輯：潘毅）