COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「鬼金棒」預告漲價！公平會火速來查了　老闆氣炸曝內幕

▲鬼金棒老闆日前宣布將調整價格。（示意圖／翻攝辣麻味噌拉麵 鬼金棒臉書粉專）
▲鬼金棒老闆日前宣布將調整價格。（示意圖／翻攝辣麻味噌拉麵 鬼金棒臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 21:10:29

過去多次獲得全台拉麵第一名榮譽的名店「鬼金棒」，日前發文宣布將調整價格，最晚於四月進行一次調漲。沒想到消息曝光後，立刻引來公平交易委員來函調查，今（29）日老闆也氣憤發文痛批「我是建議公家單位主管如果不了解民生用品是否調漲，應該要給他們考績乙等」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鬼金棒老闆2月13日時曾發文預告即將漲價「由於一月份仔細計算所有人事，食材，光熱水電，勞健保、薪資也漲，二代健保房東的等等也漲，總之萬物齊漲，我們也要調整價格一下，八年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒，最晚將於四月進行一次調漲」。

▲鬼金棒老闆貼出公平會來函。（圖／翻攝鬼金棒臉書）
▲鬼金棒老闆貼出公平會來函。（圖／翻攝辣麻味噌拉麵 鬼金棒臉書粉專）
沒想到店裡售價還沒調整，鬼金棒老闆就收到公平交易委員會來函，要請他去說明並提出「進價變高的證據」；這樣的遭遇也讓老闆忍不住大罵「油一桶九百，雞蛋都漲一塊了，麵粉也漲，你要求查我時候是不是全部東西真的都漲價，你要我們小賣業者說明還是覺得我不能漲價我要自己吸收」。

老闆也傻眼表示「好笑的是我不是被檢舉，只是我公開說明在粉絲頁說成本都漲價然後我可能調漲，我是建議公家單位主管如果不了解民生用品是否調漲，應該要給他們考績乙等。上次不是一個新聞麵線20元都出來了，你們拿人民的稅金去當薪水結果不知道物價，到底是搞什麼飛機，拜託一下，你連基本薪資勞健保也都漲，你要我怎麼吸收，你們公家機關可以全部所有人考績都乙等，這樣應該會省不少」。（編輯：潘毅）


拉麵店座位超少！他問「幹嘛讓客人排隊」　內行反曝真相

台灣拉麵NO.1不是一蘭？「低調3間」老饕偷偷吃：會上癮

30歲都存不到1百萬？年輕人苦曝「3大魔王」：不躺平都難

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀