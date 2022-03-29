「杰哥不要」紅到中國！爆增千萬點閱 眾驚：他們超愛的
台灣知名YouTuber鐵牛（伍家緯）和舞台劇演員ㄚ緯，兩人曾因2013年一支教育宣傳短片「如果早知道男生也會被性侵」爆紅，至今仍是迷因界的傳奇。怎料，這部影片竟然紅到中國，而且還擁有2千多萬人的播放次數，讓許多台灣網友嘖嘖稱奇。
據了解，教育部委託國家教育研究院製作的短片「如果早知道男生也會被性侵」，在2013年上傳到網路後爆紅，更成為近幾年網路界的迷因。值得一提的是，主角們後來都有再續前緣，拍攝許多短片讓大家回憶。
沒想到，該部短片竟然也出現在中國影音平台《bilibili》上，從2021年5月上傳至今，已經有2千多萬人的播放次數，16萬多的彈幕，而且誇張的是，中國網友們更衍生出相關短片，也都有好幾十萬、百萬的點閱，明顯對「杰哥不要」非常瘋狂。
對此，就有PTT網友忍不住針對此現象發文「剛才看到b站，竟然超過2000萬點閱，好幾萬人在討論，覺得還好啊，中國人是不是笑點低啊，有那麼好笑嗎？」。
網友紛紛留言笑翻「他們還會在班會弄小劇場完美複製演出XD」、「真的紅，有時後彈幕也會看到」、「杰哥剛好是踩在規範底線可以存活的作品，自然被他們拿來玩」、「我感覺台灣其實是認真拍的，只是沒想到拍出來這麼有梗，往後變成不敗迷因」、「還有人翻拍女生版本的，播放量也超高」、「他們還一大堆重新配音版本，超猛」、「我看你完全是不懂喔」。