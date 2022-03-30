薪水虐爆醫？工程師獎金破千萬賺翻 網揭勝負點：還是輸
近期網路上流傳一張科技業的分紅獎金薪資單，金額竟破千萬，瞬間引起網友熱議，對此，有網友好奇問「醫生看到科技業分紅會覺得絕望嗎？」貼文一出，不少人還是搖頭直言：「醫生可以做到60幾歲，你科技業能撐多久？」
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「醫生看到科技業分紅會覺得絕望嗎？」為題，表示過去在台灣唸醫學院總是高人一等的感覺，年薪輕鬆破300萬，也一直是薪資領頭羊，不過去年開始翻盤，科技業的薪資不斷破紀錄，最後直接跳空到1200萬，「雖然是少數，但是領比醫生多的人數絕對超過了」，讓他好奇問：「這一刻起，唸醫學院的看到科技業領這麼多會感到絕望嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「醫師很多40歲以上就輕鬆賺了」、「蕭條降臨時，醫師秒贏」、「醫師職業壽命比較長，而且很多股票也很賺錢，加上貸款利率也比較好，投資本錢多」、「傻傻的，科技業賺的錢最後還不是落到醫生口袋」、「醫生開診所，比科技業當上頂層簡單太多」、「醫生可以做到60幾歲，你科技業能撐多久」、「科技業撐十年退休，醫生多做二十年」。
不過，也有網友感嘆，「科技業是要拼40歲前退休吧，醫生其實也可以，簡單來說有這些實力的人去哪大概都能成功」、「會賺的優秀人才不管做什麼都嘛賺」、「選哪個都比你在這刷廢文乾瞪眼好」、「不管哪個每年都領那麼多」。（編輯：賴禹妡）