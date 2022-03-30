蝦皮店到店崛起超夯！店員「真實薪水」公開 全場秒驚嚇
蝦皮網購平台在現今可以說是時下最多人使用的網購平台，由於敢給優惠、商品折扣不斷，成為許多人網購的首選之處，而從去年10月開始，蝦皮就推出「蝦皮店到店」，並且火速在全台拓店，提供民眾直接能以低價位運費來選擇取貨地點，推出後大受好評，但近日就有店員在網路上討論「蝦皮店到店做三天就想離職.....」也意外釣出不少同行揭露甘苦談，引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天是我在蝦皮店到店工作第三天實習，明天最後一天實習，經理就要我獨自站班，每天貨量都8、90箱左右，光是驗收上架幫客人取貨找貨就弄不太完，重點竟然要讓一個新人實習完4天就獨立了，早班的取貨量不多，但晚上取貨量是早班好幾倍， 難怪一堆做過的人說很操，常常加班，更扯的是有時候貨一天會送2趟加起來超過百箱，第三天就讓我遇到.....整個很臉綠，超想離職」。
貼文一出，網友紛紛回應「不要想太多，做不完就放著，工作量過大本來就該補人，而不是把一個人當兩個用」、「客人多就讓客人等啊！等到受不了他下次就不會寄到你這家店」、「大家都是這樣的也不是只有你，我實習兩天，第三天就自己上班了，如果不能接受就趕緊離開」、「就按照自己的節奏就好了啊，你做越快越只是讓人家覺得你一人可以當兩人用」。
而也有不少網友好奇這樣蝦皮店到店薪水優不優渥，釣出不少店員表示「我這兒是28k，但實際領得應該不太可能」、「上次有看到徵才的，28K而已，真的超少」、「我男友也是說28k扣一扣就差不多27、26K這樣，第一次經歷62箱，感覺有點多，整個很忙」、「工讀時薪168，正職月薪28000沒錯哦！」而這樣的薪資及工作量也讓不少網友驚嚇「台北28K的話到底要怎麼存錢啊」、「有找到其他比較薪水高的就換吧....這薪水真的不優」。
而《NOWnews》記者也實測上人力銀行找尋蝦皮店到店職缺，發現北部地區全職人員門市人員（輪班制）的薪水確實為28K，而像是採購揀貨人員則是3萬元不等，若以北部地區物價，加上要租房的話，一個月實質能存到的錢所剩無幾，顯然在高工作量的環境下，蝦皮如何同時兼顧服務品質以及員工福利，也是未來一大課題。（編輯：張嘉哲）