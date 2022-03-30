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印度神童預言狂中！新片「突點名台灣」　4月災難倒數中

▲阿南德在最新預言影片中點名台灣，並表示四月有兩個關鍵日要特別注意。（圖/阿南德YT）
▲阿南德在最新預言影片中點名台灣，並表示四月有兩個關鍵日要特別注意。（圖/阿南德YT）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 08:54:46

印度神童阿南德先前就預言三月至四月之間會發生大災難，更點出3月16日將有災難發生，結果3月16當天晚間，日本福島外海就發生規模7.4強震，讓不少台灣網友原本唱衰阿南德的預言，紛紛致歉。而阿南德在最新影片中又預言，全球可能將在爆發7大危機，其第一個關鍵日將會在4月4日來臨，並且點名台灣要特別注意。

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阿南德在個人YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆，4月第一個關鍵時間為4月4日，這天過後會讓原本的危機再擴大，而第二個關鍵日則是4月13日，全球將迎來巨大災難，包括像是豪雨、地震等天災，其中以新冠疫情和經濟將擴大災情。

印度神童阿南德最新預言（圖／翻攝自ＹＴ頻道）
▲印度神童阿南德最新預言表示，全家將在四月開始面臨7大危機。（圖／翻攝阿南德YT頻道）
而阿南德也在這次預言當中點名台灣與東南亞等國家要提高警覺，近期可能會面臨最糟的狀況，需待木星離開摩羯座到水瓶座，生活品質才有可能好轉，建議民眾除了接種新冠疫苗防範病毒外，也可遵循傳統療法對抗疫情，尤其是多接觸大自然，可增加免疫力，不要天真以為，疫情會突然消失。

而對於全球將面臨的7大災難，阿南德提到包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等問題，都可能在近期同時引爆，這樣的變動的情況，大約會持續到今年下半年才會有轉機，唯獨經歷過大變動，世界才會慢慢恢復正常軌道。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：民間說法僅供參考，請勿過度迷信。

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