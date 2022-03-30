買透天慘輸新大樓？知情人點破「真相」猛嘆氣：早就變了
買房是現代人相當關注的議題之一，除了大樓、公寓之外，透天也是受許多住戶喜愛，不過就有網友好奇問「老透天是不是慘輸新大樓了？」因為他發現，蛋白區的新大樓即使價格高，也馬上就售出，反之在蛋黃區的老透天則降價賣，還不一定能有結果，貼文一出立即引起熱議，有網友留言點出此現象發生的關鍵：「老透天翻新也有個老字！」
該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「老透天是不是慘輸新大樓了」為題，表示近幾年台南房價大漲，發現以1300萬左右為分界，蛋白區的新大樓只要價格、地段、樓層合理的三房平車，都會兩個禮拜內就賣掉，反觀蛋黃區的老透天，即使有翻新過還是要賣一段時間，且價格還壓低，這現象讓他感到相當不解：「本身是住透天長大的，還是不太習慣大樓的感覺，一直認為透天比較保值，但近來市場的風向好像深深打臉我。」
貼文一出，網友紛紛留言，「小家庭化了，透天給老人吧」、「貸款不易，出入不方便，週邊住戶素質不一」、「因為透天價格高＋小家庭成主流，都會區一定會轉變成大樓為主」、「其實很多觀念都該更新了，85%的透天很難住」、「老透天都連棟的，通常都是長方形格局，一樓弄個客廳就沒空間，整天爬上爬下，老了膝蓋不好的就知道」。
也有網友點出「屋齡」才是真正關鍵，「屋齡影響貸款啊」、「老透天翻新也有個老字」、「透天買不起才會轉大樓，而且年輕人哪會要住舊房子啊」、「新的打贏舊的怎麼了？你怎不比新透天」、「年輕人買新屋是趨勢，老透天必須要地段好能開店才有價值」。（編輯：賴禹妡）