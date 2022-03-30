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提早打方向燈！她竟慘吞1200元罰單　網見細節虧：不意外

▲一名女駕駛按照規定轉彎前提早打方向燈，卻收到檢舉罰單，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名女駕駛按照規定轉彎前提早打方向燈，卻收到檢舉罰單，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 10:11:05

考過駕照的人都知道，在路上開車一定要遵守交通規則，否則很容易讓自己的荷包失血。不過就有一名網友抱怨自己日前開車時即將左轉，為提醒後方駕駛因此提早打方向燈，沒想到竟收到檢舉罰單，文章一出立刻引起熱議。

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該名網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示日前開車時為了要提醒後方駕駛自己即將轉彎，因此提早打了方向燈，但就是「因為多打了30秒」而被後車檢舉，讓她苦吞一張1200元的罰單，因此原PO相當不解地表示自己明明按照規定還收到罰單「這樣的檢舉真的合理嗎？」

▲原PO抱怨自己為了提醒後方駕駛因此提早打方向燈，卻慘遭檢舉收到罰單。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲原PO抱怨自己為了提醒後方駕駛因此提早打方向燈，卻慘遭檢舉收到罰單。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲原PO因為轉彎前多打了30秒的方向燈，遭到後方車輛檢舉吃罰單，讓她相當不解。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲原PO因為轉彎前多打了30秒的方向燈，遭到後方車輛檢舉吃罰單，讓她相當不解。（圖／翻攝自《爆料公社》）
沒想到網友看了照片後，發現她第1張開始打方向燈的時間是在17:21、第2張是17:21:53，直到第4張真正變換車道靠左時，已經是17:22:25，等於原PO沿路打方向燈的時間至少超過30秒！因此反遭吐槽：「30秒……不覺得有點久嗎？很容易讓後面的車誤會吧」、「30秒真的太扯，路口前30公尺打方向燈還差不多，要轉彎提前做準備很難嗎？」、「方向燈是讓其他車輛知道你要動作了，不是一直打燈不動作，後面的車該怎麼反應？超也不是，不超也不是，大大，您會開車嗎？」、「沒毛病啊！一直打方向燈！ 誰知道你要幹嘛」。

但也有另一派網友緩頰：「說真的，我寧願看前面方向燈打30秒， 也不要跟在衝到路口臨時打燈停下來要轉完彎的」、「我最不爽是遇過打左往右，還忽左忽右拿不定主意走哪條線的，氣到怒路症發作罵」、「雖然說我覺得方向燈打不會停的很煩，但是吃飽太閒檢舉的也越來越多」。

事實上依照《道路交通安全規則》第102條規定的汽車「應距交岔路口30公尺前顯示方向燈」，因此可知原PO確實提早打方向燈太久；另外根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰。因此駕駛人除了要遵守規定開方向燈外，最好也別亮得太長或太短，以免引起其他用路人的困擾。（編輯：陳珮瑜）

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