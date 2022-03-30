不是蛋撻！肯德基前員工私心狂讚「1品項」：還是挺好吃
知名速食店肯德基除了經常推出新產品外，許多經典品項也是眾多顧客的最愛，就有一名肯德基前員工在網路上分享過去打工的經驗，解答了為何有時餐點等候時間較長以及店內分工問題，同時也推薦肯德基最值得吃的品項，除了蛋撻以外，就是烤堡，「烤堡還是挺好吃的」。
該名肯德基前員工在PTT上回文，表示店內分工大致是K、P、櫃台、漢堡製作、外送員，「K：負責炸雞、醃漬，P：製作各種烤製產品（蛋撻、烤堡肉片、紙包雞等）、分裝沙拉、調製飲料ETC⋯櫃台：點餐、配餐、打掃座位區，漢堡製作：通常由P區人員兼任，只有在RUSH或者節慶時會有多一個專們製作漢堡的，外送員：通常由K區人員兼任」，店管理則是在以上區域有問題時隨時補位，不過大部分都是站櫃台及P區。
那麼，為何消費者有時點餐會等比較久呢？原PO指出，一般分店4口油鍋只會開2口，「假設一口炸辣味雞，另一口炸漢堡肉片還有雞米花，但是你要的是原味炸雞，現場剛好沒有要現炸」，就必須等漢堡肉片起鍋，才能開始炸剛點的餐，「漢堡肉片7分鐘起鍋→裹粉(2~3分鐘)→下鍋油炸14分，24分鐘起跳才能拿到」。
最後，有網友好奇問「有推薦KFC哪個產品最值得吃？」對此，原PO回應，「別問，問就是蛋撻，蛋撻只要混合三種原料做成蛋撻液，蛋撻液倒入塔皮後烤製即可，所以蛋撻永遠是最穩定不會翻車的產品」，不過他個人也相當推薦烤堡，「烤堡還是挺好吃的」。（編輯：賴禹妡）