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逼汪小菲崩潰開嗆！「小S原話影片」曝　一段話狠戳痛處

▲汪小菲與大S在去年離婚，如今大S再婚舊愛具俊曄，原以為各自過好各自的生活，沒想到小S節目中一段話引發戰火。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲與大S在去年離婚，如今大S再婚舊愛具俊曄，原以為各自過好各自的生活，沒想到小S節目中一段話引發戰火。（圖／汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 12:01:572022-03-30 12:03:26

大S與具俊曄兩人日前成功登記結婚，各界紛紛獻上祝福，其前夫汪小菲在兩人傳出有喜事之後，皆沒有正面表態公開祝福他們，僅有發文提及自己女兒小玥兒，不料，今（30）日汪小菲清晨突然在微博上開嗆小S，表示「妳早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了」引發廣大討論。

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仔細端看汪小菲的貼文，不僅帶有文字，還分享了小S帶狀節目《小姐不熙娣》最新一集的預告，讓人好奇小S到底是講了什麼，讓汪小菲從未發聲到直接崩潰開嗆，隨後片段也被網友挖出瘋傳。只見小S在最新一集《小姐不熙娣》節目預告中掉大S和具俊曄重逢相愛的浪漫過程，大S當時就向小S透露「現在有交男朋友了，而且那個人妳認識」，結果幾經猜測都答錯，得知是外國人後，小S立刻驚訝的問「不會是他吧！」結果大S才嬌羞承認。

隨後小S表示「然後男生（具俊曄）就說，此刻才發現原來她（指大S）在他心裡一直有一個很深的位置，他們當時是在最相愛的時候，被迫分開，所以他們彼此雙方都留了一個很深很深的遺憾」引發在場嘉賓一陣驚呼。

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▲小S在節目上談及姊姊大S以及具俊曄重逢的故事，惹火前姐夫汪小菲。（圖/小姐不熙娣官方頻道）
而也是因為該段預告在微博瘋傳，正巧汪小菲看到，傻眼開嗆前小姨子「是不是今天藥又吃多了」，而對於前姐夫開嗆，小S則回應「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」，該句話出自《格言聯璧·接物類》，意即面對別人毀謗，與其與他辯解，不如寬忍；被別人欺負，與其提防，不如化解，而眼尖網友也發現，汪小菲目前已經取消關注小S的微博，場面非常尷尬。（編輯：張嘉哲）


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