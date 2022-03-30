只爬郊山就大意？登山做「3件事」保命：很多人漏帶這個
和碩前副總裁蔡進國上周六（3/26）獨自前往滿月圓山區登山失聯，今（30）日確認在雙溪山尋獲遺體，令人遺憾。現在很多人都喜歡趁假日去爬山，但其實背後有不少危險性需要注意！國內登山界第一位成功從南北側登上聖母峰、也是聖母峰嚮導第一人的登山專家梁明本指出，任何登山行動都有風險，民眾在出發之前務必要做好三件事，首先就是跟親友說明要去攀登哪個地方，以免失聯後不好找人，其次是要準備妥衣物、打火機等簡易求生設備，最後是手機要記得下載好離線地圖，以免迷路時可以脫身。
現任中華民國溯溪協會理事長的梁明本說，很多人以為只是去爬一下近郊的山，很方便又安全，但是千萬別小看任何的山岳，有時候再好走的路，都有可能發生令你意想不到的狀況。尤其絕大多數人以為，去爬郊山「上午去、下午回」，只要帶水、簡單食物或雨衣備用就好，萬一發生意外，這些設備恐怕無法維生。
梁明本說，山區在太陽下山之後散熱快，晚上氣溫很容易驟降，一旦又碰到下雨的天氣，出意外很容易失溫、失血而死亡。所以去爬山之前，除了一定要充分瞭解天氣狀況以外，該準備的東西千萬別嫌煩，至少得準備一件保暖的衣物；一個打火機以備需要時可以生火，另外就是彈性繃帶、簡易藥品等物資。如果擔心麻煩，現在也有賣簡易救生包一次備足，這三項物品是除了水與食物以外最重要的東西，務必要隨時攜帶。
梁明本強調，很多登山者碰到狀況時，就是因為沒有準備好相關物資，「連第一晚都撐不過」，更遑論被搜救到的機會，所以發生山難，最重要的就是盡力延長自己的存活時間等待救援。但救援大隊要快速找到人，最好有明確的目標方向，所以大家出門之前，務必告知親友會去爬哪座山、大約規劃如何，萬一出事比較容易被找到。
另一方面，雖然手機很普及，但山區訊號不好，民眾出門前最好先下載好離線地圖，萬一迷路時可以利用定位派上用場，讓自己有機會脫身。如果走溪谷路線，通常訊號較差，假如真的爬山時受傷了需要求救，建議要往高處爬，比較容易找到手機訊號，趕緊撥打112緊急救難專線求助。