魏如萱羞恥心噴發！3個月暴瘦7公斤　辣曬纖細美腿

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魏如萱一現身，就被眼尖的媒體發現身型受了許多，她表示之前一直瘦不下來，「我努力一下，說出來之後就有羞恥心，我3個月就瘦了7公斤，嚴格的飲食控制。」她也提到，7月高雄的演唱會，演唱會服裝會全部換掉，「因為瘦了衣服要改，要改不如換新的，要若隱若現。」徐佳瑩則是透露，新專輯進度已經到拍攝MV階段，「是一張很雙子座的專輯，會展現不同面向的我，有在玩音樂的感覺。」
2021 hito年度十大華語歌曲：
大淵MUTA〈過得爽爽〉
八三夭〈顛倒世界〉
韋禮安〈如果可以〉
動力火車〈我很好騙〉
陳勢安〈兜轉〉
劉若英〈各自安好〉
蕭敬騰〈最最愛〉
蔡健雅〈出走〉
盧廣仲〈勵志論〉
魏如萱〈HAVE A NICE DAY〉
2022 hito流行音樂獎 最受歡迎系列獎項 入圍名單：
最受歡迎新人：
HowZ
Ray 黃霆睿
大淵MUTA
許光漢
琳誼Ring
蔡昌憲
最受歡迎組合：
AKB48 Team TP
HUR
PANTHEPACK
九澤CP
動力火車
最受歡迎數位單曲：
白安〈白色〉
韋禮安〈如果可以〉
Eric周興哲〈你不屬於我〉
五月天阿信〈青空未來〉
茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉
玖壹壹〈癡人說夢〉
最受歡迎女歌手：
Faye詹雯婷
Julia吳卓源
艾怡良
劉若英
蔡健雅
魏如萱
最受歡迎男歌手：
Bii畢書盡
小宇 宋念宇
陳勢安
黃明志
盧廣仲
蕭敬騰