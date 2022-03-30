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魏如萱羞恥心噴發！3個月暴瘦7公斤　辣曬纖細美腿

▲魏如萱（左）瘦身有成，辣曬纖細美腿。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）
▲魏如萱（左）瘦身有成，辣曬纖細美腿。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）

記者吳雨婕/台北報導

2022-03-30 14:43:432022-03-30 14:57:07

Hit Fm聯播網今（30）日舉辦「2022 hito流行音樂獎」啟動儀式記者會，由樂團麋先生、奕格以現場演唱方式揭曉「2021 hito年度十大華語歌曲」獎項，主持人活力DJ阿娟公布最受歡迎系列獎項票選的「最受歡迎男歌手、女歌手、新人」入圍名單，魏如萱、徐佳瑩親臨現場送上神秘匾額祝賀。

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麋先生、閻奕格以現場演唱方式揭曉「2021 hito年度十大華語歌曲」獎項，首次合作的獨家限定組合麋先生、閻奕格帶來去年最具代表性的十大華語歌曲，特別花心思及時間編排，重新詮釋並賦予歌曲不同的味道。

▲麋先生、閻奕格以現場演唱方式揭曉「2021 hito年度十大華語歌曲」獎項。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）
▲麋先生、閻奕格（左三）以現場演唱方式揭曉「2021 hito年度十大華語歌曲」獎項。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）
魏如萱一現身，就被眼尖的媒體發現身型受了許多，她表示之前一直瘦不下來，「我努力一下，說出來之後就有羞恥心，我3個月就瘦了7公斤，嚴格的飲食控制。」她也提到，7月高雄的演唱會，演唱會服裝會全部換掉，「因為瘦了衣服要改，要改不如換新的，要若隱若現。」徐佳瑩則是透露，新專輯進度已經到拍攝MV階段，「是一張很雙子座的專輯，會展現不同面向的我，有在玩音樂的感覺。」

▲魏如萱、徐佳瑩出席「2022 hito流行音樂獎」啟動儀式記者會。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）
▲魏如萱（左）、徐佳瑩出席「2022 hito流行音樂獎」啟動儀式記者會。（圖／記者朱永強攝 ,2022.03.30）
2021 hito年度十大華語歌曲：

大淵MUTA〈過得爽爽〉

八三夭〈顛倒世界〉

韋禮安〈如果可以〉

動力火車〈我很好騙〉

陳勢安〈兜轉〉

劉若英〈各自安好〉

蕭敬騰〈最最愛〉

蔡健雅〈出走〉

盧廣仲〈勵志論〉

魏如萱〈HAVE A NICE DAY〉


2022 hito流行音樂獎 最受歡迎系列獎項 入圍名單：

最受歡迎新人：

HowZ

Ray 黃霆睿

大淵MUTA

許光漢

琳誼Ring

蔡昌憲


最受歡迎組合：

AKB48 Team TP

HUR

PANTHEPACK

九澤CP

動力火車


最受歡迎數位單曲：

白安〈白色〉

韋禮安〈如果可以〉

Eric周興哲〈你不屬於我〉

五月天阿信〈青空未來〉

茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉

玖壹壹〈癡人說夢〉


最受歡迎女歌手：

Faye詹雯婷

Julia吳卓源

艾怡良

劉若英

蔡健雅

魏如萱


最受歡迎男歌手：

Bii畢書盡

小宇 宋念宇

陳勢安

黃明志

盧廣仲

蕭敬騰

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