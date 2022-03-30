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被問薪水要回答嗎？他曝誠實的「殘酷後果」  眾人抖爆

▲職場中被問薪水要回答嗎？他曝誠實告知的殘酷後果。（示意圖／Pexels）
▲職場中被問薪水要回答嗎？他曝誠實告知的殘酷後果。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 15:58:17

在職場人際中，有許多眉角必須注意，若一個回答不甚就可能引發難以預期的後果。就有一位計畫助理上網發文，表示近期被同辦公室的資深，姐姐詢問薪水，沒想到老實回答後麻煩接踵而至，該人的態度也與以前不一樣，令她感到相當不舒服，網友見文則大力阻止她的行為，並分享自己誠實回答的殘酷後果。

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原PO於Dcard中發文，表示自己是實驗室的計畫助理，而同辦公室中有位歸屬於計畫下的資深行政助理，平時她對自己極好，各方面都很照顧她。但因為老闆不同，薪資數字略有差異，該名同事就詢問原PO了的薪資待遇，待原PO老實回答後，她開始處處比較，且會用開玩笑的語氣要求原PO請客，這讓原PO感到相當不舒服。

▲每張鈔票上都有不同的流水編號。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO被同辦公室的人知曉薪資後，對方態度大變。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
網友見文紛紛提醒，以後最好不要輕易說出自己的待遇「職場上問薪水本來就是禁忌，公司沒有規定不能互相窺探薪資跟獎金嗎？」、「這是隱私，不然都隨便亂報吧！我之前都會開玩笑說：『我沒錢有領跟沒領一樣』」、「這是會被炒魷魚的哦！」，有位網友就因為公布自己的薪資，被公司直接開除「只有國營企業薪水不是秘密，我就是因為薪資保密被開除的，嗚嗚嗚」。 

部分人則安慰原PO，提供她日後可以應對該名同事的話術「你反過來跟他說你今天又多做了什麼事」，部分人則不理解為何要有薪資不透明的文化「真不懂為何薪資不透明化？老闆、主管怕被挑戰？」、「我覺得這件事很弔詭，透明妳可以看個人實力，不喜歡就走啊 國外也有薪資保密？高到需要保密我覺得還比較有邏輯」。 （編輯：李惠婷） 

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