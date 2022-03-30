南部女被邀面試！桃園人資「直白一句」心碎了：履歷白寫

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但人資卻不客氣地回「我知道，履歷上有寫，所以呢？」讓她一時動怒，火大回嗆「您好，貴公司在桃園，我居住在高雄，以為貴公司沒注意看就發了訊息，目前沒有考慮餐飲業謝謝您的青睞」，讓她氣得大罵「請問是哪個地方看不出來我住在高雄，我傻眼，這間公司回答的真好」。
對話一曝光，隨即引起網友們傻眼直呼，「所以呢？這句話真討人厭」、「公司：不要以為我會在乎，跨縣市工作很正常」、「見怪不怪了。其實他根本沒有看履歷…」、「是我就回：太遠了，懂？」、「還所以，所以要封鎖你辣！都沒在看履歷」。
甚至有過來人分享類似經歷，「我遇過台中某大公司發的意願訊息，我住新北，我直接按婉拒，只是心裡想說是有多缺人...」、「這種履歷問題我也遇過 = = 最X的是我還去現場面試了他才說」、「我最近也遇到明明不是自己領域的，然後一直打電話打電話而且還在我上班時間打」、「我也遇過，對方還很有自信回我：不用擔心！我們有員工宿舍呀」。
但也有人緩頰，認為「有些公司會提供住宿，所以發意願訊息沒毛病，有發有機會嘛！但他回覆的最後那三個字真的不ok」、「有些人一樣會跨區丟是因為，有的人雖然住別縣市，但是也會考慮往外縣市工作，你沒錯，他也沒錯」、「阿就問你有沒興趣到北部工作啊」。（編輯：陳雅雲）