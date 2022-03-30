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清明節掃墓禁忌！命理師曝「1時段」要避開：鬼戶禁通行

▲清明節掃墓要避開「罡塞鬼戶」之時。（示意圖／取自pixabay）
▲清明節掃墓要避開「罡塞鬼戶」之時。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 16:53:48

清明節即將到來，不少民眾已經開始規畫掃墓行程，而命理專欄《旺好運》谷帥臻老師提醒，清明節當天的申時（下午三點至五點）為「罡塞鬼戶」之時，不得用於祭拜陰神與祖先，否則陽世子孫所奉祀之香火、供品、紙錢等，祖先卻只能敬而遠之無法靠近。

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▲掃墓建議於下午三點前結束。（示意圖／取自pixabay）
▲掃墓建議於下午三點前結束。（示意圖／取自pixabay）
谷帥臻老師建議，掃墓從「農曆三月初三」直到「國曆四月五日」，清明節前後均可掃墓祭拜，建議時間挑選「陽時」前往，也就是從早上卯時（5－7點）開始，最晚未時（13－15點）前需完成掃墓趕緊離開陰地。

要特別注意的是，清明節當天（4日）的申時（15－17點）為六壬神煞的「罡塞鬼戶」之時，為天罡正氣塞住鬼戶不得進出通行之時，此時間用於趨鬼避凶鎮宅化煞最有效果，但陽世子孫所奉祀的香火、供品、紙錢等，祖先卻無法靠近，萬一選錯時間掃墓，祖先不僅收不到供奉，恐怕也會影響後代子孫運勢。

而「罡塞鬼戶」會根據節氣的變化而變動，千萬記得避免使用「罡塞鬼戶」時祭拜陰神或祖先、入殮、安葬、誦經迴向做陰德；萬一拜錯時間，你的祖先只能遠觀，但吃不到也收不到後代子孫供奉心意的窘境。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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