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工作到半夜！他洗澡上廁所引來鄰居「一動作」　全場傻眼

▲一名網友表示自身半夜使用浴室，無論洗澡或是上廁所，一名特定鄰居都會來抗議，讓他不堪其擾。（示意圖／取自Pexels）
▲一名網友表示自身半夜使用浴室，無論洗澡或是上廁所，一名特定鄰居都會來抗議，讓他不堪其擾。（示意圖／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 17:17:41

現代人工作忙碌，有時下班都已深夜，想要好好休息、舒服地洗個澡卻不一定能如願。一名網友就抱怨因為自己工作因素比較晚回家，沒想到半夜要梳洗卻引來鄰居的「一動作」，讓他大嘆：「現在連洗澡都犯法嗎？」

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這名原PO在臉書社團《爆料公社》抱怨，自己由於工作因素，大多時間都比較晚回家，勞累一天後經常都在半夜才能洗澡，沒想到竟然招來一名30多歲的鄰居男子抱怨他「走路聲音太大」、「上完廁所，馬桶沖水聲都說很吵，叫我不要半夜上廁所」，甚至「不准半夜洗澡」否則揚言要報警告他，即使自己只洗5分鐘的戰鬥澡也一樣，讓他無奈地表示：「請問憲法第15條保障人民之生存權，現在連洗澡都犯法嗎？」

▲鄰居認為原PO半夜洗澡或是上廁所都會發出噪音，影響到他，竟然揚言要對原PO提告。（示意圖／取自pixabay）
▲鄰居認為原PO半夜洗澡或是上廁所都會發出噪音，影響到他，竟然揚言要對原PO提告。（示意圖／取自pixabay）
貼文一曝光，立刻有網友反應：「什麼世代啊高興什麼時候洗澡還要人管、沒有自主權了！？」、「你的鄰居應該去買深山的別墅，最好四周圍都沒有其他住戶，現在生活都那麼不容易了還不能體諒半夜下班的人」、「洗澡是能多吵，跟他說會盡量洗快一點，順便送他一副耳塞和嘴套（誤）（千金難買好鄰居啊）」。

另外也有網友提出意見：「你可以打電話給110 ，不用報案先諮詢警察半夜洗澡就沒有犯法」、「不用理會，告不動的，如果怕麻煩，可以買浴室用的踏墊鋪設，減低水直接落地的聲音」、「不用理會對方，對方要告也要蒐集證據，而且還要證明音量大到違規，如果你自覺製造的音量過大，再檢討自己這邊的改善方式即可」、「我會無視他，如果是租屋的我會請房東跟他處理」。（編輯：陳珮瑜）

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