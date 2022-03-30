遭Joeman評「很像早餐店」！義大利麵老闆不滿　要求下架

我是廣告 請繼續往下閱讀
怎料，店家對於評論感到不滿，直接在影片下方指控Joman拍攝當天，並未取得同意，並強調店內食材都是知名大廠原料、所有醬料都是用心熬煮的，並非像Joeman在影片裡所說的「很像早餐店點白醬」。
店家喊話，「希望拍攝方可以下架有拍到我們店的部分，尊重我們並不希望被公開播放宣傳的意願」。
對此，節目製作人則親自留言回應，拍攝前確實有經過店內人員允許，且畫面上也明顯露出，並無任何偷拍的情況，店員也都在一旁全程觀看，強調「消費也是我們全額自費闡述自己心中評價，並無做任何詆毀」。
至於影片是否下架？製作人則解釋，影片為整個團隊努力的心血，不能因一個店家而牽動影響到其他的店家和團隊，因此沒辦法同意下架，「我們對於以後的拍攝也會更加嚴謹」。
不過店家又表示，在員工資訊傳達部分有落差，才讓他以為是拍照，結果影片播放後才得知此事，最後仍希望團隊能將有拍攝到他們的部分拿掉。「我們也明白你們的難處，那是否至少能將我們的留言置頂呢？讓我們有解釋自己意願的機會。」
最後，在截稿前，雙方再也沒有任何回應，留下的只是兩派網友的言論，「我覺得店家如果不想被公開，就應該要尊重，看是要剪掉或者馬賽克，做生意真的不容易，挾帶網路聲量的創作者們更應該謹言慎行才是」、「滿認同影片的評論，但我覺得你們店cp值不錯啊，畢竟是平價料理這樣ok的。還是會想去吃耶」。（編輯：詹鎰睿）