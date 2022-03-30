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遭Joeman評「很像早餐店」！義大利麵老闆不滿　要求下架

▲Joeman在影片評論，義大利麵「很像早餐店點白醬」，引發店家不滿，要求下架。（圖／Joeman YT）
▲Joeman在影片評論，義大利麵「很像早餐店點白醬」，引發店家不滿，要求下架。（圖／Joeman YT）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 22:36:16

台灣知名YouTuber Joeman的系列影片「JOE是要對決」，專以便宜和昂貴的CP值來實際比較，深受大眾喜愛。而在近日新推出的義大利麵對決中，卻意外引來店家不滿，更直接在影片下方要求Joeman團隊下架，掀起不小爭議。

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據悉，Joeman在影片中特別評價，該店家的義大利麵的最大優點就是麵量，但醬汁稍微偏水，肉末也是少少的，並笑著說「有感受到它的努力了」並給出結論「我覺得算便宜啦，上菜很快，但是你要說特色的話，其實就還好」。

怎料，店家對於評論感到不滿，直接在影片下方指控Joman拍攝當天，並未取得同意，並強調店內食材都是知名大廠原料、所有醬料都是用心熬煮的，並非像Joeman在影片裡所說的「很像早餐店點白醬」。

▲店家指控，Joeman團隊並未取得同意進行拍攝，強調都是低調經營，且醬汁都是精心熬煮，希望影片下架有拍攝到他們的部分。（圖／Joeman YT）
▲店家指控，Joeman團隊並未取得同意進行拍攝，強調都是低調經營，且醬汁都是精心熬煮，希望影片下架有拍攝到他們的部分。（圖／Joeman YT）
店家喊話，「希望拍攝方可以下架有拍到我們店的部分，尊重我們並不希望被公開播放宣傳的意願」。

對此，節目製作人則親自留言回應，拍攝前確實有經過店內人員允許，且畫面上也明顯露出，並無任何偷拍的情況，店員也都在一旁全程觀看，強調「消費也是我們全額自費闡述自己心中評價，並無做任何詆毀」。

至於影片是否下架？製作人則解釋，影片為整個團隊努力的心血，不能因一個店家而牽動影響到其他的店家和團隊，因此沒辦法同意下架，「我們對於以後的拍攝也會更加嚴謹」。

▲Joeman評義大利麵很像早餐店的白醬，引發店家不滿，要求下架。（圖／Joeman YT）
▲製作人強調，影片背後是店家和整個團隊付出的心血，無法下架，並希望店家應釐清內部溝通。（圖／Joeman YT）
不過店家又表示，在員工資訊傳達部分有落差，才讓他以為是拍照，結果影片播放後才得知此事，最後仍希望團隊能將有拍攝到他們的部分拿掉。「我們也明白你們的難處，那是否至少能將我們的留言置頂呢？讓我們有解釋自己意願的機會。」

最後，在截稿前，雙方再也沒有任何回應，留下的只是兩派網友的言論，「我覺得店家如果不想被公開，就應該要尊重，看是要剪掉或者馬賽克，做生意真的不容易，挾帶網路聲量的創作者們更應該謹言慎行才是」、「滿認同影片的評論，但我覺得你們店cp值不錯啊，畢竟是平價料理這樣ok的。還是會想去吃耶」。（編輯：詹鎰睿）

▲店家坦承，內部溝通確實有落差，但仍希望影片下架，諒解他們想低調做生意的初衷。（圖／Joeman YT）
▲店家坦承，內部溝通確實有落差，但仍希望影片下架，諒解他們想低調做生意的初衷。（圖／Joeman YT）

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