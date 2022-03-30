傳產倒茶工讀生「年收飆80萬」！上班族超震撼：我要應徵
近期驅動IC大廠聯詠（3034）一名員工薪資條遭外洩，整年度總計分紅1120萬瞬間引爆各界關注。不過就有網友也爆料，另一間知名傳產公司的工讀生竟可以賺到「年收80萬」，更讓不少上班族震撼：我要去應徵。
原PO在論壇PTT上發文提到「早上看到聯詠的千萬獎金薪資條很羨慕，但那畢竟是名校碩博畢業，又位處科技業高層應得的。反觀我同學傳他們辦公室倒茶工讀生的年薪『年終加上獎金有NTD 803,437』」。
原PO一聽完也相當驚訝「我上班滿第三年才有到這數字！朋友是在地名傳產工作，工讀生也都是私校夜間部的在學生，不知大家得知自己年薪比工讀生低有多震撼？」
不少網友看完也紛紛回應「那工讀生是老闆的兒子吧」、「倒茶都快年薪百萬，那正值不是更可怕」、「哪間？我要去應徵」「哪家傳產這麼大方？有點懷疑，一定少說什麼」、「傳產新人200起跳？台灣有石油嗎」。
隨後更有鄉民找出針對某公司的匿名粉專爆料文「讓你們看看工讀生今年最少會領多少，（250年終+197紅利+365一年）*841.67日薪+120000（福利金最低）=803437」，連工讀生都能領到12萬福利金，爆料者也不禁高呼「好好賺錢公司不會虧待你的」。（編輯：潘毅）