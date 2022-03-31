NOW早報／本土連續暴增！19條不明傳播鏈　懶人包一次看

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前不明感染源群聚增至19條，分別有基隆警察、樹林科技廠、桃園大潭電廠、新北中和公寓、高雄化工廠、台東卑南家庭、嘉義婚宴群聚、中和工廠作業員、三重業務員、新北深坑陪病家屬、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚和台銀孕婦，以及台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警、新北按摩店員工。
而在昨日新增的本土個案中，分佈縣市為基隆市13例、台北市4例、新北市15例、桃園9例、新竹縣市3例、台中3例、高雄1例、台東2例，詳細足跡請點此觀看，請有前往這些地方的民眾要多加注意自己身體健康。
今日天氣／微弱鋒面通過！西半部晚間降雨明顯要注意
中央氣象局今（31）日表示，今天一道微弱鋒面通過，緊接著東北季風增強，迎風面北部及東半部的水氣從下午起將明顯增加，降雨愈晚愈明顯，外出請記得攜帶雨具備用，至於中南部則大多為多雲的天氣，僅山區有些局部短暫雨；溫度方面，今天北部及東北部天氣稍微轉涼，白天高溫約24、25度，其他地方還不受影響，高溫仍有26、27度以上，中南部可以來到30至32度；到了晚上，北台灣的溫度會比清晨來得低，氣溫約17、18度，其他地方和清晨類似，溫度落在20到24度。
全國首創！基隆疫情持續升溫 陳時中：將推類普篩揪黑數
基隆疫情持續升溫，（30）日更增加了20人確診，對此指揮官陳時中昨天下午也抵達基隆市政府，與市長林右昌召開視訊會議，會後指出，基隆市疫情恐已蔓延一段時間，為了防堵疫情，未來會全面實施「類普篩」，中央將提供相關快篩試劑，希望能第一時間查出確診者，詳細配套措施，還有待進一步討論。
陳時中指出，基隆群聚案例已逾60件，雖然篩檢站已篩檢相當多的人數，但似乎已蔓延一段時間，因此基隆將使用「類普篩」的方式，進行社區採檢，希望藉此圍堵住疫情。
指揮中心發言人莊人祥昨晚也表示，該計畫將由市政府提出，包含造冊、多少比例使用家用快篩等，並以全市36萬人為目標執行；待正式實施後，將會先看第一次結果，再評估是否需要二次採檢，至於其他縣市是否會比照辦理，莊人祥則回應，目前基隆將先行實施，其他疫情較嚴峻縣市，未來也有可能跟進。
找到了！和碩前副總裁蔡進國登山失聯 搜救隊昨尋獲遺體
本月26日，和碩前副總裁蔡進國，獨自前往滿月圓山區登山，不料卻就此失聯，30日上午11點30分，搜救隊尋獲蔡進國遺體，其尋獲地點在雙溪山，距離滿月圓國家森林遊樂區第二停車場約1小時路程。
據了解，本月26日，蔡進國獨自前往滿月圓山區登山，卻就此失聯，家屬緊急通報協尋，28日，新北市消防局以及民間搜救隊，隨即組隊進山救援，但因下大雨氣候不佳，導致搜救困難，直到當天晚間仍搜救無果。
昨天(30)日，新北消防搜將搜救重點，放在雙溪山及東眼山之間，稍早於11點30分左右，搜救隊傳來消息，已順利尋獲蔡進國蹤跡，但遺憾其已失去生命跡象、明顯死亡，後續搜救隊將會把其大體運出山。
不准具俊曄當繼父！汪小菲大動作嗆小S 心疼孩子受苦
大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，馬上閃婚舊愛具俊曄，怎料妹妹小S（徐熙娣）恭喜她找到第二春卻意外惹怒前姊夫，她日前在節目上透露早就知道大S有新歡，汪小菲看到後直接轉發該片段並嗆小S「藥吃太多」，隨後也親自解釋要大動作反擊的原因。
小S並沒有針對汪小菲的酸言酸語多做點評，而汪小菲卻反常激動，（30）日清晨先是怒批小S要多吃藥，隨後繼續開嗆，撂話警告她別欺人太甚：「每天就妳蹦噠歡（跳樑小丑），有完沒完？」強調自己沒喝酒，只是認為這樣下去沒完沒了，坦言見不到在台北的孩子已經很妥協，加上大S本人都沒意見，所以希望小S可以不要繼續蹭熱度。
另外，汪小菲也不吝於表達心情：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離5次了，我現在回去是自取其辱，玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」從他回應網友的語氣可以看出，非常不贊同具俊曄成為自己孩子的繼父。
逼汪小菲崩潰開嗆！「小S原話影片」曝 一段話狠戳痛處
大S與具俊曄兩人日前成功登記結婚，各界紛紛獻上祝福，其前夫汪小菲在兩人傳出有喜事之後，皆沒有正面表態公開祝福他們，僅有發文提及自己女兒小玥兒，不料，今（30）日汪小菲清晨突然在微博上開嗆小S，表示「妳早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了」引發廣大討論。
仔細端看汪小菲的貼文，不僅帶有文字，還分享了小S帶狀節目《小姐不熙娣》最新一集的預告，讓人好奇小S到底是講了什麼，讓汪小菲從未發聲到直接崩潰開嗆，隨後片段也被網友挖出瘋傳。只見小S在最新一集《小姐不熙娣》節目預告中掉大S和具俊曄重逢相愛的浪漫過程，大S當時就向小S透露「現在有交男朋友了，而且那個人妳認識」，結果幾經猜測都答錯，得知是外國人後，小S立刻驚訝的問「不會是他吧！」結果大S才嬌羞承認。
隨後小S表示「然後男生（具俊曄）就說，此刻才發現原來她（指大S）在他心裡一直有一個很深的位置，他們當時是在最相愛的時候，被迫分開，所以他們彼此雙方都留了一個很深很深的遺憾」引發在場嘉賓一陣驚呼。
而也是因為該段預告在微博瘋傳，正巧汪小菲看到，傻眼開嗆前小姨子「是不是今天藥又吃多了」，而對於前姐夫開嗆，小S則回應「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」，該句話出自《格言聯璧·接物類》，意即面對別人毀謗，與其與他辯解，不如寬忍；被別人欺負，與其提防，不如化解，而眼尖網友也發現，汪小菲目前已經取消關注小S的微博，場面非常尷尬。（編輯：張嘉哲）