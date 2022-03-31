大S當時沒離婚！隊友「狂爆內幕」 具俊曄撂狠話被讚爆
南韓始祖團體「酷龍」成員具俊曄日前與大S登記結婚，超乎偶像劇情的戀情，在海內外引發轟動，一舉一動都備受關注。而近日，有網友再揪出具俊曄對於大S的貼心，指出再2021年6月的時候，具俊曄曾與隊友姜元來出演網路節目，當時大S並未離婚，但隊友卻堅持要在節目上提及具俊曄與大S過往戀情，為了不打擾舊愛，具俊曄一改親民形象，罕見擺出嚴肅表情要隊友住嘴，霸氣護舊愛受到稱讚。
回顧該節目片段，這是具俊曄與隊友2021年6月的時候一起上網路節目採訪，聊起過往兩人以團體組合橫掃亞洲地區之時，其中一名主持人就提問「哥哥那時候還跟台灣很有名的演員（此處指大S）交往.....」結果具俊曄一聽到該問句後，立刻手比「噓」的動作，要求不要繼續再講下去。
隨後隊友姜元來因為熟知其中細節，於是搶在具俊曄前回答「那位現在生活得好好的，不應該這樣」主持人才問「她結婚了嗎？」具俊曄回應「當然」，暗示主持人應該結束話題，不要打擾人家，沒想到隊友卻聊上癮，直接透露「韓版流星花園《花樣男子》編劇刻意將男主角命名為具俊表，應該就是知道具俊曄與《流星花園》有緣分，透露了大S的身份」。
聽到此番話之後，具俊曄才突然露出嚴肅表情，提高音調的說「不應該說以前的事情，說這個幹嘛啦！」由於當時大S並未離婚，具俊曄並不希望這些花邊緋聞影響到大S，低調護舊愛的行徑，讓不少網友在兩人重逢後又去回味，不少人指出「這真的太貼心了.....」、「希望兩人可以長長久久，具俊燁真的太貼心了！」（編輯：張嘉哲）