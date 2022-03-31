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汪小菲失控嗆小S！韓國人不忍了　酸爆「先管好妳的媽」

▲大S與汪小菲在去年離婚，對於大S重逢舊愛幾乎不開口回應，卻因小S節目片段中一番話，失控開嗆。（圖／大S微博）
▲大S與汪小菲在去年離婚，對於大S重逢舊愛幾乎不開口回應，卻因小S節目片段中一番話，失控開嗆。（圖／大S微博）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 06:52:382022-03-31 06:52:45

大S與具俊曄兩人日前成功登記結婚，各界紛紛獻上祝福，其前夫汪小菲在兩人傳出有喜事之後，皆沒有正面表態公開祝福他們，僅有發文提及自己女兒小玥兒，不料，30日汪小菲清晨突然在微博上開嗆小S，表示「妳早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了」甚至截圖被傳回南韓論壇，引發韓國網友一面倒評論。

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回顧整起事件，小S在最新一集《小姐不熙娣》節目預告中掉大S和具俊曄重逢相愛的浪漫過程，大S當時就向小S透露「現在有交男朋友了，而且那個人妳認識」，結果幾經猜測都答錯，得知是外國人後，小S立刻驚訝的問「不會是他吧！」結果大S才嬌羞承認；隨後小S表示「然後男生（具俊曄）就說，此刻才發現原來她（指大S）在他心裡一直有一個很深的位置，他們當時是在最相愛的時候，被迫分開，所以他們彼此雙方都留了一個很深很深的遺憾」引發在場嘉賓一陣驚呼。

▲汪小菲轉發小S節目。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲轉發小S節目，開嗆「是不是今天藥又吃多了？」引發海內外網友討論。（圖 / 汪小菲微博）
而也是因為該段預告在微博瘋傳，正巧汪小菲看到，傻眼開嗆前小姨子「是不是今天藥又吃多了？」結果該貼文也被南韓網友翻譯上傳到論壇theqoo，不少韓國網友紛紛表示「都離婚了也請大方祝福人家......」、「如果要管小S發言前，你應該先管好愛開直播的媽媽」、「先管好妳媽媽吧，整天開直播要提到大S」、「先管好每天開直播講東講西的媽媽（指張蘭）吧」。

不過，也有人認為小S點到為止，完整的故事情節應該由大S本人來講述更為適合，不應該直接由小S口中說出。而對於被前姐夫汪小菲失控嗆聲，小S日前則回應「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」，該句話出自《格言聯璧·接物類》，意即面對別人毀謗，與其與他辯解，不如寬忍；被別人欺負，與其提防，不如化解。（編輯：張嘉哲）

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