為何一堆人堅持不逛好市多？眾揭「致命理由」：已經害怕
美式賣場好市多憑藉著高CP值的價格在台灣掀起炫風，加上時不時推出新產品，成為不少人逛大賣場的首選之處。不過，就有網友討論「有人跟我一樣只去過一次好市多，就再也沒有去過了嗎？」貼文引發熱議，釣出不少台灣人不逛好市多的「真正原因」。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「之前對好市多非常有興趣，第一次去逛的時候是朋友帶去的，但是逛了一次之後就沒有吸引力了，主要是東西份量真的太大，小家庭完全不適合，去了根本不知道要買什麼東西，所以最後也沒有辦卡，有沒有人跟我一樣不逛好市多的？」
貼文一出，網友紛紛回應「我都跟著我媽去，自己不辦卡，份量真的太大了，一個人根本吃不完」、「小家庭還是適合別的賣場」、「東西份量太大+1，受眾完全不是我」、「之前嘗試一次，結果買回家的東西都吃不完丟掉，已經對大份量感到害怕QQ」、「份量太大+1.....我也只逛過一次」、「要收費覺得只有我們夫妻倆太不划算，東西份量太多，買用的還好，吃的....都是浪費丟掉」。
綜合網友意見，多數人認為好市多因為商品販售份量過大，導致許多小家庭、頂客族、單身族等等人並不適合，由於食品類都有保存期限，往往想買吃的卻又吃不完而浪費，加上好市多有會員制度，若沒有常常去購買，即便價格低廉也會虧本，不如去逛不收費且有小份量的其他賣場，只能說賣場設定TA族群不同，延伸的效果自然有所差異。（編輯：張嘉哲）