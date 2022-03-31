「襪子配拖鞋」突然超夯？吳慷仁2字神解 4萬人朝聖認同
許多人出門前，都會花很長一段時間，尋找自己當天看的比較順眼的穿搭，期盼自己能夠跟上社會的潮流，而你是否有發現，近日「襪子+拖鞋」的穿搭突然冒出在街頭上呢？對此，男星吳慷仁也為此穿搭有感而發，不僅透露對這樣穿有何意義做出開示，也悟出人生大道理，引來四萬名網友認同按讚。
吳慷仁在臉書粉專上表示「襪子配拖鞋，你說俗嗎？我會告訴你，不會.......因為也根本沒想過好不好看，而是『舒服』」而他也對於此穿著被議論心有戚戚焉提到「年紀漸漸大，慢慢明白和自己對話，慢慢知道和別人對話中的『自己』佔了多少比例，從年少時候的懵懂衝動，到後來一些階段的畢恭畢敬，而再來的生活裡…世故不在被自己看作是種心眼，而是不刻意的禮貌中有著一種尊重，不期待你看重，但我敬你三分」。
吳慷仁說「接受自己就是個難馬上與人打成一片，熱絡起來的人，不想說話當然就閉上自己的嘴啊，哪怕我知道旁邊的人一度以為我心情不好或是難搞…但其實只是舒服，真的舒服！跟白襪配拖鞋一樣的舒服，誰還有空管你怎麼看！」
貼文一出，引發超過四萬名網友按讚，不少人紛紛認同「襪子配拖鞋」穿搭的真諦「真的有夠舒服的啊」、「就真的很舒服，不用管別人怎麼看」、「我也都是穿這樣趴趴走」、「襪子+拖鞋根本是我的標配！我就覺得很舒服！管我愛怎麼穿」、「做自己的感覺很棒！襪子配拖鞋我穿好久了」、「我還以為只有部落會這樣！真的好舒服」、「舒服至上！做自己最棒！」（編輯：張嘉哲）