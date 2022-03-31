想裝冷氣！老闆狂勸「最好快買」 內行一聽秒懂：沒在唬
隨著夏天一步步的逼近，許多人都開始考慮，要在家中特定區域裝上新冷氣，或是將使用已久的舊冷氣換新，近日一名網友就在煩惱該不該裝新冷氣，而賣家則不斷勸他，要買要趁現在趕快買，令他懷疑對方是否在使用「話術」，而內行看完後則紛紛留言給出解答。
原PO昨（30）日在PTT發文說道，自己最近在考慮要不要買冷氣，因此有到店面或訊息尋求了一些意見，其中賣冷氣的老闆建議，「要買的話，最好是趕快買，不然等到之後冷氣可能會缺貨」，原PO則疑惑問「真的假的？這是話術嗎？」
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「哪有業務會叫人家不要買」、「我冷凍空調業忙了半年,最近剛閒下來」、「最近才剛買，我是沒想太多」、「缺貨應該不會吧，但是會漲價」、「前陣子剛買冷氣，有缺貨，好像是因為缺晶片」。
此外，不少網友也提出一項重點，「主要是怕之後缺工」、「確實要快買，不然之後排不到師傅幫你安裝」、「夏天是師傅可能沒空來，裝都裝不完」、「我們家之前二、三月裝，到夏天就爽吹」、「說真的大部分人都擠到夏天才裝」、「到時候可能有人會多付錢叫師傅早點去，挺殘酷的」、「夏天要排超久，遲早要裝就早點裝」。（編輯：張志浩）