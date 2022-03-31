蝦皮店到店「虧爆」不如超商？內行反揭神優勢：要怎麼輸
「蝦皮購物Shopee」因爲常釋出免運費、商品折扣等優惠，因此成為許多台灣人網購的最佳首選之一；另外蝦皮在去年10月也推出「蝦皮店到店」，並火速在全台各地展店，也立刻掀起熱議；不過就有網友好奇蝦皮推出店到店「到底賺什麼」，還不如跟著便利商店就好，他也揭開4大缺點，豈料貼文一出，網友卻反喊「怎麼輸」。
該名網友在PTT以「蝦皮手續費賺的贏房租？」為題發文，表示蝦皮購物跟著便利商店才是「穩贏」的吧，因為這樣既不用付房租，也不用養員工和多付水電費。
原PO認為，蝦皮店到店不僅要付房租費、水電費，還要養員工，「已經要吸收免運費用，現在還要吸收店到店房租成本，有些黃金地段一個月恐租金就破10萬」讓他不禁好奇「手續費打的贏這些支出喔？房租+員工+藝人代言+免運，不過店到店爽到被租到的房東，蝦皮手續費賺的贏房租」？
貼文一出，掀起熱議，「你是不是沒用過? 它都開在很偏僻的地方」、「一個抽10塊好了，一萬個也才10萬，總部補貼很多吧」、「你要不要看看他手續費抽多少」、「不算到很偏僻吧，就是跟美廉社一樣是開在小街小巷裡」。
但也有網友反揭優勢，認為蝦皮有資金，且現在開始養自己的房地產跟物流鏈，朝著超商多元化服務的方向前進，未來發展不可小覷，「人家就錢多，養自己的房地產跟物流鏈」、「那些店面一間都是一兩萬而已，怎麼輸」、「之後就變超商，發了」、「板橋後站最近開了一間耶，不到超偏僻吧，有賣菸跟咖啡的樣子」。（編輯：郭佩蓉）