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文組薪水大不同？「這行業」網喊賺最多　釣月入200K神人

▲原PO國立大學文組畢業，薪水卻只有31K，不禁好奇發問「學歷不錯的文組生，有找到好工作嗎」？（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pixabay）
▲原PO國立大學文組畢業，薪水卻只有31K，不禁好奇發問「學歷不錯的文組生，有找到好工作嗎」？（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 11:38:33

台灣學生在讀高中時，會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作截然不同，薪水更是有顯著差異；對此，就有一名國立大學文組畢業的網友，薪水卻只有31K，不禁好奇發問「學歷不錯的文組生，有找到好工作嗎」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「學歷不錯的文組同學，有找到好工作嗎」為題發文，表示他從某師範大學文組科系（商科）畢業，畢業後在家鄉（中南部）找工作，但是「找了好多工作，月薪最高只願意開31K（行政職）」。

原PO也透露自已多益成績有710分、系排名則是30%，但找到的工作薪水卻如此低，因此好奇發問「請問大家的薪資都這麼低嗎？我的同學好多都跑去考國營公職，一開始充滿熱忱找工作，但薪資都3萬上下而已，請問各位私校／國立的文組同學們，你們的薪資大概多少」？

▲文組生薪水差超多？原PO國立文組畢業，薪水卻只有31K，貼文一出，網友全喊「銀行、金融業」賺最多。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）
▲文組生薪水差超多？原PO國立文組畢業，薪水卻只有31K，貼文一出，網友全喊「銀行、金融業」賺最多。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）
貼文一出，掀起熱議，「我也是商科底大生，今年準備畢業起薪38000」、「如果30以前沒辦法成長達到五萬，建議直接國考了」、「私立純文組，月薪32K，年終7個月，雖然能存點錢，但也是火坑，準備國營中」、「不要做行政職薪水會高一點，加油吧」、「你都讀到師範大學了不要去當行政啦，如果真的非行政不可，那就多益再高分一點看能不能進大公司，最好的話可以再多學其他語言」。

而「金融、銀行業」則被最多網友認為是文組工作中薪水待遇最佳的，「文組以台灣來說普遍最高就金融MA吧」、「四大文學畢，某銀行，底4xk」、「銀行真的滿好賺的，只是蠻常不能準時下班，但比一般服務業好多了」。

其中，更釣出一名從事互聯網工作、月薪高達人民幣38K（約新台幣16.9萬）的國立文組畢業生回應，「互聯網月薪38000rmb，但準備跳槽去新加坡Bulge Bracket（大型跨國投資銀行），（網站）前台新鮮人一個月20萬，但生活品質沒很好」。（編輯：郭佩蓉）

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