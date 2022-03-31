不只焦糖瑪奇朵！星巴克「2飲品」顧客必點：買1送1喝爆
台灣人愛喝咖啡，連鎖咖啡廳競爭激烈，其中最為人知的就屬星巴克、85度C、Cama和路易莎了。為了提供更優惠的服務，星巴克有時會推出特價活動吸引顧客搶購，對此，就有網友詢問優惠活動時大家必點的飲料有哪些呢？貼文一出引發熱議。
該名網友在《Dcard手搖板》上發文「星巴克買一送一常點飲料」，內文提到最近星巴克又推出「買一送一」的優惠大放送，由於星巴克單價不算便宜，往往推出這類活動時都會引發搶購潮，因此原PO好奇詢問：「請問你買一送一通常都點哪款飲料呢？」
貼文一出，立刻有許多星巴克愛好者紛紛表示自己的心頭好，其中最多人點名及按讚的是「醇濃抹茶那提」以及「福吉茶那提」：「醇濃抹茶那提，身為抹茶控的一定會喜歡這款」、「醇濃抹茶那提多加兩匙粉（無糖or一下糖），冬天會點太妃核果那提一下糖或是那提！」、「福吉茶我反而覺得不錯喝XD」、「福吉茶那提換燕麥奶好喝」。
另外也有不少人選擇「蜜柚紅」、「經典紅茶那提！」、「焦糖瑪奇朵」、「馥列白！」、「特選馥郁那提！」、「阿里山烏龍茶+蜜柚醬*3」、「玫瑰蜜香茶那提」、「抹茶星冰樂」、「巧克力可可碎片多碎片」、「太妃核果那堤熱的（但冬天才有嗚嗚）」。（編輯：陳珮瑜）