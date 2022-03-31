COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

4月「4星座」財運大爆棚！這位偏財旺翻　可買彩券試手氣

▲塔羅牌艾菲爾老師表示，四月份「4星座」會有好的財運從天而降，其中這位偏財旺翻，可買彩券試手氣。（圖／NOWnews 資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，四月份「4星座」會有好的財運從天而降，其中這位偏財旺翻，可買彩券試手氣。（圖／NOWnews 資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 11:59:13

明天就是四月了，你最近的財運還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就表示，在四月份「4星座」會有好的財運從天而降，請參考自己的太陽、上升星座。別忘了恭喜上榜的朋友、閨蜜，讓自己沾沾他們的好財氣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，四月份「4星座」會有好的財運從天而降，其中這位偏財旺翻，可買彩券試手氣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，四月份「4星座」會有好的財運從天而降，其中這位偏財旺翻，可買彩券試手氣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
第四名丶雙子座

四月份，你在工作上做起事來特別的順利，此刻就是你財運轉旺的時機，無論是投資獲利、或額外的豐厚獎金，這些都是最有可能發生在你身上的事！你會感覺到荷包不斷的入帳，財運發展上有一波明顯上升和拓大的運勢，身旁的同事、朋友都會很羨慕你的現況和發展。總之，四月就是你財運旺旺的時刻，請好好的把握吧。

第三名丶金牛座

四月份幸運星加持你的命宮，偏財運極佳，生活中的花費也止於零星的雜物，並不會有大筆的支出。建議你在四月可試著多買買彩券，你抽獎中將的機率非常高，出門在外也很容易撿到錢。而事業方面，若你能中規中矩努力發展，就有望得到提拔，財運發展有很多機會讓你可以獲得大財，特別是學習當個領導者，或是成為部門主管，這些都能為你帶來更加豐厚的薪資。

第二名丶獅子座

四月份你的事業宮位有吉星助力，得財會比較輕鬆，錢來的快，也來得容易，面對事業發展也變得更加積極，有機會可多與人打交道，將能夠為自己的財源帶來新的開端。特別是加薪、獎金的部分一定會令你滿意，可能是領導看重你為你加工資，進而提拔你的職位，或時不時給你多加一點獎金當做鼓勵。而有做投資的人，可短線投資求取高額回報，是利守也利攻的一個月。

第一名丶白羊座

四月份水星進入你的財帛宮，你的正財、偏財將有出護意料的表現，收入相當可觀，看著荷包不斷的進賬，你的笑容也會越來越開心，請好好的把握喔！而如果近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。創業的人，建議你不要單打獨鬥，應該多與團隊合作，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。

十二星座「四月財運」關鍵詞

白羊「正偏財旺」、金牛「幸運中獎」

雙子「事事順心」、巨蟹「工作穩定」

獅子「領導看重」、處女「財星出現」

天秤「積極突破」、天蠍「貴人扶持」

射手「投資順利」、摩羯「獲得肯定」

水瓶「鈔票入袋」、雙魚「生財有道」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

上半年「5星座」財運爆棚！這位貴人超多　有望升官加薪

愛到卡慘死！「5星座」一談戀愛就變笨　超容易為情所困

2022年「12星座」求財運方法大公開！發財致富就靠這一招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀