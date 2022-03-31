4月「4星座」財運大爆棚！這位偏財旺翻　可買彩券試手氣

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四月份，你在工作上做起事來特別的順利，此刻就是你財運轉旺的時機，無論是投資獲利、或額外的豐厚獎金，這些都是最有可能發生在你身上的事！你會感覺到荷包不斷的入帳，財運發展上有一波明顯上升和拓大的運勢，身旁的同事、朋友都會很羨慕你的現況和發展。總之，四月就是你財運旺旺的時刻，請好好的把握吧。
第三名丶金牛座
四月份幸運星加持你的命宮，偏財運極佳，生活中的花費也止於零星的雜物，並不會有大筆的支出。建議你在四月可試著多買買彩券，你抽獎中將的機率非常高，出門在外也很容易撿到錢。而事業方面，若你能中規中矩努力發展，就有望得到提拔，財運發展有很多機會讓你可以獲得大財，特別是學習當個領導者，或是成為部門主管，這些都能為你帶來更加豐厚的薪資。
第二名丶獅子座
四月份你的事業宮位有吉星助力，得財會比較輕鬆，錢來的快，也來得容易，面對事業發展也變得更加積極，有機會可多與人打交道，將能夠為自己的財源帶來新的開端。特別是加薪、獎金的部分一定會令你滿意，可能是領導看重你為你加工資，進而提拔你的職位，或時不時給你多加一點獎金當做鼓勵。而有做投資的人，可短線投資求取高額回報，是利守也利攻的一個月。
第一名丶白羊座
四月份水星進入你的財帛宮，你的正財、偏財將有出護意料的表現，收入相當可觀，看著荷包不斷的進賬，你的笑容也會越來越開心，請好好的把握喔！而如果近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。創業的人，建議你不要單打獨鬥，應該多與團隊合作，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。
十二星座「四月財運」關鍵詞
白羊「正偏財旺」、金牛「幸運中獎」
雙子「事事順心」、巨蟹「工作穩定」
獅子「領導看重」、處女「財星出現」
天秤「積極突破」、天蠍「貴人扶持」
射手「投資順利」、摩羯「獲得肯定」
水瓶「鈔票入袋」、雙魚「生財有道」。（編輯：郭佩蓉）
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