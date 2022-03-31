台灣泡麵跌落神壇？「暗黑理由」行家一致認同：都被騙了

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他也推薦韓國泡麵的Q彈麵體，「不過味道幾乎都辣的！不辣的種類吃起來味道算普通！最愛吃日本的四方形那種乾麵，不過很貴，日本泡麵麵Q口味又多！」而在他分享心目中的泡麵冠軍則是日本，再來是台灣、韓國。
但他不滿強調，內心最厭惡有台灣名人加持的乾拌麵，「到底是哪個廠商做出來賣的！只有麵+一小包醬料包？又貴的要死！被騙過兩次就不買這種東西.....」。
抱怨文一出，隨即引起眾人認同留言，「我也覺得台灣的泡麵的麵體不是很好吃，有一種味道，然後湯也很多都喝不完，喝幾口就膩了」、「長大後也沒辦法把整份泡麵吃完，不知道為什麼麵體吃到後面會覺得噁心」、「韓國泡麵的麵條最好吃了，台灣泡麵的麵條吃到一半就真的很膩」、「以前吃泡麵很便宜但很滿足，現在泡麵都很貴...」。
甚至也釣出不少人不滿乾拌麵的價格，「名人乾拌麵就一塊關廟麵加醬料，一塊關廟麵也不到10塊，其他的錢都在名人跟醬料上」、「名人乾拌麵確實很不怎麼樣」、「乾拌麵我好像都沒買過，就算有藝人加持我也不會想去買，主要是份量跟價錢的問題」。
但也有老饕搖頭認為，「我吃不慣韓國泡麵那種麵條口感」、「你覺得難吃不代表它就是難吃吧」、「因為你嘴巴見識的多了，自然泡麵就變得不再那麼好吃了」、「還好吧？台酒的滿好吃」。（編輯：陳雅雲）
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