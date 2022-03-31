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台灣泡麵跌落神壇？「暗黑理由」行家一致認同：都被騙了

▲一名網友分享，自己已無法吃完台灣泡麵，原因曝光後，隨即引起眾人認同留言。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名網友分享，自己已無法吃完台灣泡麵，原因曝光後，隨即引起眾人認同留言。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 12:12:02

近年來泡麵口味越趨多元，除了本土泡麵以外，還有不少國外泡麵品牌進駐台灣，讓消費者選擇越來越多樣。不過，就有一名網友分享，自己已無法吃完台灣泡麵，跌落神壇的原因曝光後，隨即引起眾人認同留言。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》上分享，表示自己以前享用台灣泡麵都能全部吃完，「現在都吃到一半就不太想吃了，不知道是不是泡麵主體製造方法改變了還是其他原因，就是吃到一半就很膩很噁心的感覺，味道是可以，但麵真的不行！」

他也推薦韓國泡麵的Q彈麵體，「不過味道幾乎都辣的！不辣的種類吃起來味道算普通！最愛吃日本的四方形那種乾麵，不過很貴，日本泡麵麵Q口味又多！」而在他分享心目中的泡麵冠軍則是日本，再來是台灣、韓國。

但他不滿強調，內心最厭惡有台灣名人加持的乾拌麵，「到底是哪個廠商做出來賣的！只有麵+一小包醬料包？又貴的要死！被騙過兩次就不買這種東西.....」。

▲泡麵因為其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲網友指出台灣泡麵麵體是最大問題。（示意圖／翻攝自pixabay）
抱怨文一出，隨即引起眾人認同留言，「我也覺得台灣的泡麵的麵體不是很好吃，有一種味道，然後湯也很多都喝不完，喝幾口就膩了」、「長大後也沒辦法把整份泡麵吃完，不知道為什麼麵體吃到後面會覺得噁心」、「韓國泡麵的麵條最好吃了，台灣泡麵的麵條吃到一半就真的很膩」、「以前吃泡麵很便宜但很滿足，現在泡麵都很貴...」。

甚至也釣出不少人不滿乾拌麵的價格，「名人乾拌麵就一塊關廟麵加醬料，一塊關廟麵也不到10塊，其他的錢都在名人跟醬料上」、「名人乾拌麵確實很不怎麼樣」、「乾拌麵我好像都沒買過，就算有藝人加持我也不會想去買，主要是份量跟價錢的問題」。

但也有老饕搖頭認為，「我吃不慣韓國泡麵那種麵條口感」、「你覺得難吃不代表它就是難吃吧」、「因為你嘴巴見識的多了，自然泡麵就變得不再那麼好吃了」、「還好吧？台酒的滿好吃」。（編輯：陳雅雲）

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