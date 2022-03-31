饗食天堂也變貴！一次看懂饗饗、旭集漲百元：這時段沒調
饗賓餐旅集團旗下4大天王饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯齊漲價！其中，受封「吃到飽霸主」的饗饗與旭集，最貴餐期一次調漲100元，而且5/1後持舊版餐券用餐需補足差額；其他品牌調漲也在50～70元之間，四個品牌的調漲幅度約為7%左右。《NOWnews今日新聞》幫大家整理好4大吃到飽最新價格，一次看懂各餐期用餐金額。想要無痛繼續享用饗饗與旭集，記得看準「平日下午茶」維持原價的時段用餐；而且果然匯（除竹北店）四家分店還新增平日下午餐餐期，消費者享用相對較划算。
饗賓餐旅集團發出價格調整公告，部分品牌饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集調整部分餐價，並且新增果然匯（除竹北店）四家分店平日下午餐餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集三個品牌平日下午餐維持原價，其餘餐期皆做調整，饗饗與旭集最高調漲100元，其他品牌調漲範圍落在50～70元之間，四個品牌的調漲幅度約為7%左右。
關於餐券部分，今（31）日也調整部分餐券方案（限5/1起適用），在此款方案以外的舊版餐券，若在優惠期間於當餐次使用（依信託截止日為主），則不需補差價，超過優惠期間則需依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。由於饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，等於自5月1日起使用舊餐券消費皆需補足差額。
《NOWnews今日新聞》幫大家整理好饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯4大吃到飽最新餐期價格表。消費者若想要划算享用，建議瞄準果然匯（除竹北店）四家分店新增的平日下午餐餐期，用餐會相對划算；若想無痛繼續享用饗饗與旭集，記得看準「平日下午茶」維持原價的時段用餐。