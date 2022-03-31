COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

爆點「17份麥當勞」！2外送員到場秒棄單　結局逆轉崩潰

▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 13:36:54

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，有外送員也分享自己的經驗，提到有次接到麥當勞的大訂單，和另一名外送員到場後，發現要等很久，於是一起棄單，沒想到卻換來令人相當崩潰的結局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，某天接到一份麥當勞的大單，其中光是套餐，客人就點了16、17份，因此需要2位外送員接單，而自己先到後，另一位「阿伯」外送員也到場和自己討論怎麼分配取餐。

過了一段時間，阿伯進到店內詢問訂單進度，店員則表示還要10多分鐘，原PO當下失去耐心，和對方說「我要棄單了，因為好浪費時間」，阿伯聽完也表示要跟著棄，怎料一起棄單後，原PO和阿伯的訂單立刻互相交換，讓兩人頓時傻了眼，原PO也崩潰「這是在交換禮物唷！」

▲麥當勞示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO指出，自己和另一個外送員在麥當勞內一起棄單後，兩人訂單下秒竟互相交換，令他當場傻眼。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，網友們紛紛留言表示，「運氣也太好」、「你們就是命中註定了」、「附近沒別人了，這單就靠你們救了」、「外送平台系統就是那麼逗趣」、「出事了阿伯」、「逃不過的命運，只能認了」、「有沒有考慮原地結婚」。

此外，也有不少同行外送員在留言區分享自身經驗，並提醒應該如何避免類似事件發生，「正常的，我遇過好多次了」、「曾經一群在火鍋店外棄單，結果5、6個人在玩交換禮物」、「要棄單要先趕快離開現場再按啦」、「建議先拉休、轉單，再逃離那邊」。（編輯：張志浩）

餐點死不送上樓？外送員「超瞎原因」被網轟爆：不爽別做

外送員打翻餐點？他傻眼怒轟：根本故意　「真實原因」曝

沒錢還敢叫外送？她「暗黑目的」被揭穿　網驚：竟有這招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀