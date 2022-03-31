爆點「17份麥當勞」！2外送員到場秒棄單 結局逆轉崩潰
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，有外送員也分享自己的經驗，提到有次接到麥當勞的大訂單，和另一名外送員到場後，發現要等很久，於是一起棄單，沒想到卻換來令人相當崩潰的結局。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，某天接到一份麥當勞的大單，其中光是套餐，客人就點了16、17份，因此需要2位外送員接單，而自己先到後，另一位「阿伯」外送員也到場和自己討論怎麼分配取餐。
過了一段時間，阿伯進到店內詢問訂單進度，店員則表示還要10多分鐘，原PO當下失去耐心，和對方說「我要棄單了，因為好浪費時間」，阿伯聽完也表示要跟著棄，怎料一起棄單後，原PO和阿伯的訂單立刻互相交換，讓兩人頓時傻了眼，原PO也崩潰「這是在交換禮物唷！」
貼文一出，網友們紛紛留言表示，「運氣也太好」、「你們就是命中註定了」、「附近沒別人了，這單就靠你們救了」、「外送平台系統就是那麼逗趣」、「出事了阿伯」、「逃不過的命運，只能認了」、「有沒有考慮原地結婚」。
此外，也有不少同行外送員在留言區分享自身經驗，並提醒應該如何避免類似事件發生，「正常的，我遇過好多次了」、「曾經一群在火鍋店外棄單，結果5、6個人在玩交換禮物」、「要棄單要先趕快離開現場再按啦」、「建議先拉休、轉單，再逃離那邊」。（編輯：張志浩）