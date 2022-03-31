老司機不忍了！乘客「1行為」駕駛全火大：超想趕人下車
對於許多人來說，汽車在其心中佔有很重要的位置，甚至將它們視為第二個老婆，因此絕不允許外人做出傷害車子的行為，對此有網友就提問，載人時最無法接受乘客的什麼行為，其中「在車內飲食」、「亂導航的副駕」都有人提到，而某個「魔王行為」則是大多數人的地雷。
原PO在Dcard發文提到，「我家人都很愛車，平常不會在車裡吃東西，也會定時清潔保養，但自己愛自己的車很容易 但要讓乘客也接受一些小地方就比較難，像女友很愛把腳放在手套箱上，或朋友坐愛開窗之類的 (灰塵會跑進來) 多數時候我還是柔性勸導，但如果要在我車裡吃東西我可能會抓狂」。
原PO補充，「之前還聽過有朋友借人家車，結果被拿去車震，還好我都沒在借車哈哈，好奇問問大家最不能接受的乘客行為有哪些？」
貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表達想法「吃東西完全不行啊」、「腳翹在儀表上、打死不繫安全帶」、「一進車裡就把冷氣開爆」、「自以為DJ一直換歌的」、「解安全帶後，直接甩安全帶扣尻到門板」、「直接踩車門檻也是看不懂」、「副駕睡覺、亂導航」、「在車上吵翻、狂唱歌是怎樣」。
此外，最多人點名的乘客NG行為，則是「大力關門」，「關門很大力，這絕對不行」、「一進來就甩門，不熟我一定趕下車」、「我朋友每個都跟我車門有仇一樣」、「關門大力當下都直接罵」、「拜託養成習慣，手扶著門把推到底，不要用甩的」、「會摔門的人，有電吸門的車都沒用」。（編輯：張志浩）