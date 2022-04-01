NOW早報／大S當時沒離婚遭狂爆內幕！具俊曄撂狠話被讚爆

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回顧該節目片段，這是具俊曄與隊友2021年6月的時候一起上網路節目採訪，聊起過往兩人以團體組合橫掃亞洲地區之時，其中一名主持人就提問「哥哥那時候還跟台灣很有名的演員（此處指大S）交往.....」結果具俊曄一聽到該問句後，立刻手比「噓」的動作，要求不要繼續再講下去。
隨後隊友姜元來因為熟知其中細節，於是搶在具俊曄前回答「那位現在生活得好好的，不應該這樣」主持人才問「她結婚了嗎？」具俊曄回應「當然」，暗示主持人應該結束話題，不要打擾人家，沒想到隊友卻聊上癮，直接透露「韓版流星花園《花樣男子》編劇刻意將男主角命名為具俊表，應該就是知道具俊曄與《流星花園》有緣分，透露了大S的身份」。
聽到此番話之後，具俊曄才突然露出嚴肅表情，提高音調的說「不應該說以前的事情，說這個幹嘛啦！」由於當時大S並未離婚，具俊曄並不希望這些花邊緋聞影響到大S，低調護舊愛的行徑，讓不少網友在兩人重逢後又去回味，不少人指出「這真的太貼心了.....」、「希望兩人可以長長久久，具俊燁真的太貼心了！」
今日天氣／冷氣團逼近！今北部、東北部濕冷
根據中央氣象局指出，今（1）日大陸冷氣團逐漸南下，各地溫度越來越低。北部、東北部天氣明顯轉冷，且在迎風面地區有局部降雨，整日為多雲至陰偶爾有短暫雨的天氣，感受上濕冷，且晚上雨勢會增加；中南部及花東也轉涼，尤其早晚有明顯涼意，南台灣仍是多雲到晴，只有在山區有些零星降雨的機會。
而溫度方面，今天北部、東北部天氣明顯轉冷，清晨溫度預估為14至16度，而白天高溫也只有16至18度；中南部及花東也轉涼，尤其早晚有明顯涼意，清晨低溫為17至19度，南部會再高一些，中部及花蓮白天高溫為20至22度，南台灣則是24至26度，感受較舒適。
陳時中祭類普篩斷疫情 感染科醫批「困獸之鬥」應採PCR
本土新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上月30日針對基隆地區祭出「類普篩」，希望盡早檢出社區中的隱性感染個案。對此，中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢昨（31）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，類普篩並非普篩，只是在做「困獸之鬥」，應採廣篩與PCR才能準確揪出社區黑數。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前天親赴基隆視察新冠肺炎疫情，並推出「類普篩」計畫，希望盡早檢出社區中的隱性確診個案，中央會準備好試劑，透過基隆民政與衛政系統配合，細節正在規劃，若此次試辦成功，未來區域性疫情爆發時可以沿用，成為阻絕疫情手段之一。
對此，王任賢直言，「類普篩不是普篩也不是類！」並非篩檢所有人，且又是使用抗原篩檢，「那根本就是不準的東西」、「假陰、假陽一堆啦，讓你煩都煩死了」，家用快篩還是會有偽陰性與偽陽性問題，造成醫療人員很大的負擔。
王任賢分析，6月30日「紓困條例」即將下崗，政府缺乏金援，為了省錢，才會實施類普篩，但此舉就是「困獸之鬥」，越省錢會花越多錢，民眾檢測陰性，反倒容易放鬆警戒，可能傳染給更多人。「普篩原本就不是該做的事情！」王任賢建議，應要針對有足跡重疊、相關活動史的民眾通知篩檢。
針對清明連假即將到來，疫情是否可能大爆發，王任賢表示，「我個人審慎樂觀」，衛生局仍很努力，只是疫情會持續高低起伏，不會消退，且政府勢必要開放邊境，持續按照目前解封步調進行，「沒有辦法不與病毒共存了」。
玄彬孫藝真結婚影片公開！賓客流出互換戒指「高清現場」
玄彬、孫藝真的世紀婚禮昨（31）日台灣時間下午3點舉行，玄彬牽著老婆進場、孫藝真偷偷流淚的畫面全被拍到。而孫爸牽著女兒進場，把手交給玄彬的影片隨之曝光，賓客稍早也流出玄彬幫孫藝真戴婚戒的高清圖，皆掀起熱烈討論
根據《THE FACT》公開的照片，玄彬牽著孫藝真進場，在講誓言時，孫藝真拉著老公偷偷流淚，幸福氛圍動容網友。此外，在場外駐守的粉絲，加碼曝光孫爸牽手女兒，將她託付給玄彬的畫面，甜蜜氛圍讓「迫降CP」備感窩心。
玄彬、孫藝真世紀婚禮戒備森嚴，2人為了防止被媒體偷拍，婚宴須持有喜帖才能入內，原則是「一人一張」進場、不得攜伴，而進出車輛車牌需事前登記，入內時一一實名制核對無誤才會放人。儘管如此，韓媒仍出動高規格設備駐守飯店周邊，雖然畫質「高糊」，仍可分辨出玄彬、孫藝真，賓客部分則難以辨識。
以守為攻新戰術？俄軍砲擊不停 英國警示：基輔恐爆激戰
俄羅斯與烏克蘭上月29日進行第5輪和平會談後，俄羅斯大幅縮減在烏克蘭首都基輔（Kyiv）以及切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，似乎向烏克蘭釋出善意。不過有英國官方最新戰情指出，俄軍仍持續進行炮擊，並示警「基輔未來幾天恐怕發生激烈戰鬥」。有英國軍情專家分析，目前俄軍正努力克服後勤補給及指揮失準等問題，未來將「以守為攻」，退防至較易鞏固的陣地。
根據英國《天空新聞》報導，英國國防部昨（31）日彙整最新戰情指出，隨著戰火進入第36天，俄軍的確撤離了部分部隊，但俄軍也仍堅守在首都基輔的東、西兩側的陣地，未來幾天，基輔城郊地區，可能會發生激戰。
此外，烏克蘭南部陣線的部分，俄軍的重要軍事目標馬力波（Mariupol）持續發生激烈交火，但目前烏軍仍擁有該市的掌控權。
《BBC》引述英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）說法指出，目前俄軍已經調整戰略，將基輔轉變為攻擊的「次要軸心」。因為先前俄軍在向基輔推進時，反讓軍隊暴露在外，烏克蘭軍隊也因此取得反擊機會。
沃特琳表示，目前俄軍正在撤退到更容易防守、鞏固的陣地，但他們將會繼續使用砲擊來防止陣地受到攻擊。而部署在基輔周圍的俄軍也不太可能直接被派往位於烏東地區的頓巴斯（Donbass），因為這會導致他們過於疲倦。
沃特林認為，雖然俄軍在長驅直入烏克蘭時缺乏後勤補助，導致戰事發展難以控制，「但現在指揮和控制能力皆有顯著提升，部隊具備火砲發射的精準協調能力，情況正有所轉變。」沃特林進一步表示，俄軍似乎能掌握士兵所在的位置，了解如何幫俄軍配置好作戰裝備，並提供足夠的後勤援助。
麥當勞「薯條加大」真相曝光！店員洩出規則：一堆人誤會
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但愛吃麥當勞的你，是否曾經有加大薯條卻覺得薯條根本沒增量的情況呢？近日，就有網友實測購買麥當勞的大薯、中薯以及小薯來計算其數量，看看是否真的買大薯比較划算，引發討論。
原PO在Tik Tok表示「聽說麥當勞中薯跟大薯份量是差不多！特地買來來數數看！」只見貼出的影片，原PO購買了麥當勞三種尺寸的薯條，並且倒出細算其中的數量，依序小薯為40根、中薯為64根、大薯則為75根，讓原PO直言「有啦！大薯還是最大份的」。
貼文一出，引發網友紛紛回應「應該是要秤重量才準吧」、「應該要看重量才對喔」、「笑死哈哈，應該是要秤重的啦，用算的根本不準」、「大薯本來就比較多很正常吧XD？不過感覺要算重量比較準，因為薯條有長有短」、「麥當勞講求快速出餐，當下應該不會秤重量吧，沒看過他們在秤」。
而《NOWnews》也實際訪問麥當勞資深店員陳小姐，她向記者透露，一般來說，如果要比份量的話大薯絕對比較多，因為薯條有長有短，因此以根數來說的話其實非常不準確，要算的其實還是總重量，大家都說中薯CP值最高，但其實每一種尺寸的薯條都有自己的規格，例如小薯到大薯的份量依序為薯鏟1/3、2/3以及滿鏟，如果認為自己購買的大薯沒被鏟滿的話，都是可以直接向櫃檯反應處理，陳小姐也說自己遇過很多客人「一直以來被灌輸中薯最划算而不敢點大薯，只能說那些人都誤會了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。