全聯pxpay點數「變負的」臉綠！釣店員曝神帳號：扣不完

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原PO接著說，她前幾天去全聯購物結帳時，店員還因為覺得太新奇，呼朋引伴找其他店員來看，「殊不知其他店員表示『我知道啊，對這位小姐有印象』」，因為他們都沒見過這種情況，而她也PO出截圖證明自己所言不假。
貼文一出，掀起熱議，「為啥你是負的？」、「同樣都是全聯點數，為什麼你的數字可以這麼酷」、「你是不是退換貨，把點數還回去」、「請問原Po有退換貨過嗎？如果有，那可能是因為退換貨的關係，有些東西是特殊紅利商品，意思是在檔期內買了就會多贈紅利點數，但是如果有退換貨之後，多贈的紅利點數也會扣掉！所以紅利點數才會是負的！如果沒有退換貨過的話，這就真的要打去問客服了，或是妳也可以到app裡面的交易紀錄去查詢，裡面也有點數紀錄」、「刪掉重載會好嗎」。
其中，還釣出自稱是全聯店員的網友回應，「我反而是遇到有幾百萬點的客人，換算成錢就大概快10萬元，反正那個客人每次來，刷過商品跟會員後，很瀟灑的說從點數扣就走了，不知道可以扣到什麼時候」、「我遇到可以折16萬的阿伯，福利點數1600多萬點，如果那些是現金，可以買房了」。
對此，原PO也回應，「不知道，我有問全聯粉專，他要我打電話，0800的那支，但手機無法撥，另一個市話我就沒打了，因為手機費貴爆（在外租房只有手機能打QQ）想著過一陣子系統自己就會除錯，但沒有」，因此針對為何原PO的點數會呈現負的，答案仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）