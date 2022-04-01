這位爆乳網紅有露臉！「長輩的Pan Piano」網暈爆：更美
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超，且常常在影片中角色扮演各種動漫人物，因此受到矚目，目前頻道已突破307萬人訂閱；不過，就有網友發現在長輩圈裡也有一位受歡迎的美女鋼琴家，不過她與Pan Piano最大的不同是，這位美女鋼琴家「有露臉」，貼文一出，立刻掀起熱議。
網友在PTT以「長輩的Pan Piano」為題發文，表示最近滑臉書看到一個長輩按讚，點進去才發現原來叔叔們也有他們的「Pan Piano」，而他也分享幾張美照，其實這位美女是時常在臉書直播彈琴的鋼琴家「許惠婷」；從她的臉書上可以看到，她常常開直播彈鋼琴，有時也會接受網友線上點曲目，且她的穿衣風格也相當性感，擁有一票死忠粉絲關注。
貼文及照片一出，掀起熱議，「這放在10年前會爆」、「很不錯給推」、「這放在10年前會爆」、「這讚啊」、「比較正」、「敢露臉就比正版的好了」、「這在長輩界應該吃很開啦，長輩界的仙女」、「這年紀很厲害了」、「這年輕時應該不少人追」、「敢露臉先推」；不過也有網友指出，「上過新聞的那位？」、「之前發生在直播中疑似走光事件，上過新聞版面」。（編輯：郭佩蓉）