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清明節掃墓「2動作」陷致癌危機！毒理專家籲：必戴口罩

▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）
▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 10:02:26

明（2）日是清明連假第一天，不少人早已安排好掃墓祭祖事宜；對此，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機，提醒民眾要多加注意，在燒紙錢時必配戴口罩，須長時間接觸者建議戴N95，或搭配空氣清淨機較保險。

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毒理學專家招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉發文，表示清明節焚香拜拜、燒紙錢可能引發過敏，還要注意致癌危機，是因為燒紙錢的煙霧除了帶有大量PM2.5懸浮微粒，也含有焦油、苯、甲苯、甲醛等致癌物質。還會釋放硫化物、氮化物以及含有自由基的碳氫化合物。

▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）
▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）
招名威說，皮膚接觸苯類等物質時，可能引起皮膚紅腫，如果沒有配戴口罩，更會增加過敏及氣喘的發生。甲醛類物質則會刺激上呼吸道與眼睛，造成流淚、發癢。他也提到，本身若有過敏疾病，在大量接觸焚香及燒紙錢的煙霧時，很可能短時間內就誘發過敏症狀。因此建議民眾「燒紙錢時務必配戴口罩」，須長時間接觸者甚至「建議配戴N95」，或搭配空氣清淨機

招名威也提到，雖然市面上的環保金紙是採用後製過的木漿、竹漿製作，但終究經由燃燒而會產生各種有害物質。建議民眾，清明時節燒金紙減少份量、縮短時間，心意有到即可。過敏族群與小朋友則要適當遠離焚燒處。

文末，他也補充一段國健署的提醒，相較於花錢焚燒金紙，造成空氣污染，適當改以採購鮮花、素果等其他祭品祭拜，一樣可以表達內心的追憶與緬懷祖先，還可避免吸入因焚燒產生的PM2.5及其他有害的污染物質。（編輯：郭佩蓉）


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