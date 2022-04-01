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手機狂收「股票簡訊」煩炸！LINE也淪陷　內行1招秒破解

▲原PO表示「每天都收到一堆股票簡訊」超級煩，貼文一出，釣出不少苦主，也有人分享破解招式。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示「每天都收到一堆股票簡訊」超級煩，貼文一出，釣出不少苦主，也有人分享破解招式。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 11:05:54

現今網路發達，民眾多用LINE、Wechat等通訊軟體取代簡訊功能，不過有些廣告訊息仍會用簡訊發送通知；對此，就有網友表示「每天都收到一堆股票簡訊」超級煩，貼文一出，也有人分享破解招式。

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該名網友在PTT以「Ｘ，每天都收到股票簡訊是正常的嗎？」為題發文，表示這幾個月莫名開始陸續出現這種垃圾簡訊，最近越來越頻繁，「到了這週，更是每天都給我寄一封」，也讓他崩潰大罵「XX啊，這種股票簡訊最好是有人會加啦，真的好煩，要怎麼解決啊，有沒有八卦」？

▲原PO手機近日不斷收到股票簡訊騷擾。（圖／記者郭佩蓉翻攝）
▲原PO手機近日不斷收到股票簡訊騷擾。（圖／記者郭佩蓉翻攝）
貼文一出，釣出一大堆苦主，「我也幾乎每天收到」、「我也是，越跌越多封，X」、「我也幾乎每天，煩死」、「Line也一堆什麼投顧老師的」、「我也是，封鎖回報垃圾訊息都鎖不完」、「有在玩股票的大概都會收到」、「我也是每天，這一兩個月，個資流出了吧」、「正常，我還接到電話，現在都接了後放在旁邊」、「完全沒玩股票也是常常收到，哭喔」、「我也是！原來不是只有我啊」。

其中，也有網友分享破解招式，關掉「iMessage」，「把iMessage設定成只有好友才能傳訊息，就一勞永逸了好嗎」、「無解，imessage請關掉」、「把iMessage關掉就好了」、「把iMessage關掉就不會收到了」；甚至有網友表示「換支安卓手機好嗎，這類訊息會被安卓系統判定為垃圾內容，另外存放，根本沒機會看到」。（編輯：郭佩蓉）

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