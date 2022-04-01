黑歷史醜照挖出！女優吳夢夢甩13公斤  美胸升級男友喊讚

被封為台灣第一女優的吳夢夢，近日接受《BBC中文版》專訪，暢談進入色情產業的心路歷程，成功打開國際知名度，眼尖的粉絲觀察到她為了進軍日本市場，豐滿身材日漸消瘦，曲線雕塑得越來越美，她自曝短短這半年來，靠著抽脂手術及飲食習慣調整，已經狠狠甩掉13公斤，還將脂肪自體移植到胸部，美胸B罩杯升級到F照片，成果相當顯著！





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▲吳夢夢做過下顎手術，改善牙齒問題。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

▲偏肉感的吳夢夢成功瘦身13公斤。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

166公分的吳夢夢，原本體重突破73公斤，屬於偏肉感的棉花糖女孩，她出道砸下百萬元整型，矯正下顎、抽脂隆胸，為了進軍國際市場和日本最大成人影片集團SOD合作積極瘦身，並將肚子、背部脂肪移轉到胸部，她聲稱「抽脂不會變瘦，但可以把不想要的脂肪變成想要的」，從34B升級到34F，讓美胸罩杯大躍進！





儘管術後會有瘀青，但經過恢復期後，胸型變得渾圓又飽滿，看起來非常自然，吳夢夢還給男友鑑定過，對方實際觸摸過也讚美「摸起來很舒服、自然」，以前覺得身材不夠完美，她夏天穿比基尼時擔心雙峰不飽滿，還會偷塞水餃墊撐出自信，現在已沒有此困擾，只希望夏天趕快來臨，能自信展現火辣身材。





▲吳夢夢年幼時缺乏的關愛，在拍攝成人片時得到安慰。（圖／翻攝吳夢夢FB）

▲吳夢夢從18歲開始整形，12年已花費超過100萬。（圖／吳夢夢IG）





▲吳夢夢以自體脂肪移植手術，做出自然的F罩杯。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

吳夢夢在臉書貼出未整型前的照片，昔日黝黑皮膚，還有暴牙跡象，和現在的美麗外型對比，看來相當勵志，印證世上只有懶女人，沒有醜女人，她強調瘦身是靠著半年的20/4間歇性斷食和重量訓練，才能逐漸雕塑出完美曲線，而非純靠手術改善，整型只是想要更好的自己，是永不後悔的決定。



