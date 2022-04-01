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取餐被便當店老闆「塞50元」？背後原因曝　外送員全氣炸

▲有外送員分享，某次在便當店取餐時，老闆竟然想給他50元，接著提出一項要求，讓他相當無奈。（示意圖／取自pixbay）
▲有外送員分享，某次在便當店取餐時，老闆竟然想給他50元，接著提出一項要求，讓他相當無奈。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 13:03:39

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，有外送員就分享自己的經驗，提到某次在便當店取餐時，老闆竟然想給他50元，要他幫忙送遠在6公里外的訂單，同行看完紛紛震怒直言「當外送員廉價勞工嗎」？

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一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，某天午餐期間到一間便當店取餐，原本拿了自己的單號準備要走，但老闆卻突然把他攔住，並指著桌上一大包10份套餐盒和湯，並說道「我這個客人給你送，在某科學園區，你應該順路齁」。

原PO尷尬的表示「可是我沒跑那區域，不好意思」，且強調自己並不順路，不料對方竟回覆「我會給妳50元外送費，現在外送員都不能吃苦」，突如其來的狀況讓原PO相當傻眼，他也透露，老闆指定地點離店家距離快6公里，光騎車就要15分鐘欸，真的只能婉拒。

▲有外送員送到旅館，機車上卻被偷夾藍色小費，讓大家羨慕不已。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）
▲原PO無奈表示，自己不僅不順路，且老闆指定地點離店家距離快6公里，光騎車就要15分鐘，真的只能婉拒。（示意圖，非當事者／詹鎰睿攝影）
貼文一出，網友們紛紛留言「看來是吃米不知道米價的慣犯」、「沒人手就不要接外送」、「請別人幫送只給50，第一次看到這麼誇張的」、「給他50，叫他自己送」、「這樣的店家我會給負評然後以後不會再去接他的單」、「就說不順路了，跟能不能吃苦有啥關係啊」、「做你該做的事就好」。

此外，不少網友也希望原PO公布店家資訊，但原PO則認為，自己雖然很驚訝得方沒有人手，卻敢接這麼遠的大單，但其實做便當店也很辛苦，要精打細算才能賺錢，且日後必定還會接到這家店家的訂單，因此認為沒必要放大檢視。（編輯：張志浩）

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