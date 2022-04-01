愚人節玩笑？水電師傅「亂裝水龍頭」 女氣瘋：不給洗澡
在忙碌了一整天回家後，洗一頓熱水澡放鬆、將疲勞沖去，是許多人最享受的行程，不過有網友卻抱怨，自己忙搬家累整天想洗澡時，赫然發現水電師傅沒把水龍頭接好，讓她連熱水澡都不能洗，誇張照片曝光後也在網上掀起熱議。
一名女網友在臉書社團「爆怨公社分享」，自己最近在忙搬家，浴室的水龍頭等也跟著換新，但準備要洗澡時，卻發現水電師傅只接了一邊的水龍頭，氣的她連環飆罵「我說這位水電大哥！我是少付你錢了嗎？還是趕了你的時間？這是要讓我們自己diy？難不成要隔空接水？」
原PO接著補充，「水電是裝潢公司包的 ，洗臉檯跟馬桶也順便裝新的，還好這兩項沒事」，而在發現水龍頭異狀後，裝潢公司最後也請來一個老師傅，沒多久就將狀況排除。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「這技術有待加強」、「這應該是最先進科技的龍頭」、「公差太多，出到忘記了嗎」、「除非這師傅是沒材料或有過勞問題，要不然這施工方式確實有待加強」、「沒看過那麼扯的」、「可能要連結wifi才有水哈哈」；由於發文日正逢愚人節，也有網友回覆「師傅表示愚人節快樂」、「只是愚人節，開個玩笑啦」。
此外，也有內行網友痛批「身為一名職人，看到這種真的受不了，若是單純來裝這龍頭，就真的丟臉丟到家」、「若是搬家要做很多事，我想他應該是疏忽了，講一下有立即來處理就好，但看到付錢請專業來做後還要業主自己DIY的，不是很對得起自己的專業」。（編輯：張志浩）