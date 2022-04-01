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必勝客清明限定「潤餅比薩」　只賣一天：義大利人又崩潰

▲必勝客在粉專推出「潤餅比薩」，針對清明節24H限定販售，成功引發網友關注。（圖／取自必勝客）
▲必勝客在粉專推出「潤餅比薩」，針對清明節24H限定販售，成功引發網友關注。（圖／取自必勝客）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-01 13:44:032022-04-01 13:46:43

必勝客又來挑戰義大利人！看準清明節就是要吃潤餅，必勝客在粉專宣布，推出清明限定的「潤餅比薩」，用手工潤餅皮把披薩包起來吃，只針對清明節24H限定開賣，立刻吸引逾千名網友朝聖，成功帶動話題：「義大利人又再次崩潰」。

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必勝客在粉專分享清明節限定商品「潤餅比薩」，煞有其事寫道：純手工潤餅皮使用高筋麵粉和山泉水1:1，經老師傅親手7749次揉打麵糰，用黃金起司粉取代花生粉，最後軟Q潤餅皮捲起整片披薩，一次吃到雙重餅皮口感。DM標記「清明節24H限定推出」，嘗鮮價401元。

▲必勝客在粉專宣布推出「潤餅比薩」，清明節24H限定。（圖／取自必勝客）
▲必勝客在粉專宣布推出「潤餅比薩」，清明節24H限定。（圖／取自必勝客）
看到價格不少人才恍然大悟，因為7卷賣401元「太貴了」，有網友認為，香菜豬血糕五更腸旺、珍珠奶茶、佛跳牆都能做成披薩的店家，推出「潤餅比薩」算什麼，做為清明時節新菜單非常合理，「之前推出那些像愚人節玩笑的產品，現在真的不確定到底是不是愚人節了」、「我已經分不清楚你們是認真的，還是愚人的」、「以你們最近的路線，我覺得這不像開玩笑」。

《NOWnews今日新聞》向必勝客求證，業者回應：「此為愚人節娛樂效果，門市並未販售。」讓眾多網友忍不住敲碗：「感覺會好吃欸，不要當愚人節笑話，趕快商品化」、「出了我真的會買」、「差點手刀衝去門市」。

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