冷氣2年沒清！拆開「一片毛毛的」 他嘆：難怪電費暴漲
氣溫漸漸回暖，不少民眾開始會搬出空調家電等調節溫度，不過使用之前可得先確認一下機器是否有問題，以免打開後白白浪費電。一名網友就分享一張讓自己電費暴漲的元兇，立刻引起許多網友討論。
這名帳號@kitamurakenji的日本推主表示，最近家中電費暴漲，日前心血來潮將冷暖空調器拆開，沒想到濾網上竟然積了一層厚厚的灰塵，看起來就像是灰色的布料黏在上頭，顯然已是許久沒有清理，讓推主自己也忍不住驚訝地表示：「我終於明白為什麼電費上漲了」。
推主也表示過去因為沒有特別留意，所以大約已使用長達2年沒有清洗濾網，但是發現電費比起去年同期大約多了1.5倍，因此打開冷氣機後才發現這個驚人的一幕，決定以後每個月都要換洗它，以免吸不到新鮮空氣還更傷荷包。
網友看了也紛紛留言：「剝下來還以為是灰色的布」、「這也積太厚了吧」、「跟我電腦的CPU一樣」、「弄成某種程度還真不容易」、「超誇張的」，另外也有人提醒：「只要有使用過最好每個月都清理」、「濾網髒成這樣，很可能空調內部也有黴菌跟灰塵，建議找專業公司來清洗喔」」、「我是空調維修員，這很容易造成濾器堵塞無法正常運作，電費也會因此倍增，建議最少6個月要大清潔一次」。（編輯：陳珮瑜）