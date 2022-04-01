產業移工已入境6千餘人　勞動部：專案並未因疫情暫緩

近來新竹、桃園出現產業移工群聚染疫情形，各界關心本土疫情升溫是否將影響移工專案引進措施。勞動部勞動力發展署專門委員莊先生向《四方報》表示，目前移工專案引進措施並未暫緩、仍持續進行，未來將視疫情情況調整。
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截至111年3月28日止，產業類透過移工專案引進計畫登入申請移工共計11,422人、已入境移工6,541人。莊姓專門委員表示，目前移工專案引進措施持續開放，並未因本土疫情升溫而暫緩，但未來也將持續配合疫情指揮中心最新邊境防疫措施，滾動修正移工專案引進計畫。
針對有雇主及仲介反應，國內疫情升溫導致防疫旅館量能縮減，使原本安排入境之移工進不來的情形，專門委員表示，根據觀光局資料，目前全台防疫旅館有457間，提供29,000床檢疫量能，而勞動部移工入出國機場關懷網統計，目前已登記將於下一波陸續安排入境的移工人數約2000多人，因此檢疫量能上應該是充足的。
他進一步說明，若擔心防疫旅館價格過高，勞動部已於3月21日起依照指揮中心同意，開放仲介規劃移工防疫宿舍，供移工入境檢疫使用，這些檢疫專用宿舍標準比照防疫旅館，設立前都需經過地方衛生單位進行檢查、符合衛生防疫要求，因此無需擔心防疫問題，同時也可擴充移工檢疫量能的需求、減少雇主防疫期間成本開支，鼓勵有意願的仲介可以進行規劃。
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