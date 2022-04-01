高鐵大亂「人潮塞爆台南站」！現場畫面震撼：以為演唱會
高雄楠梓區屏山巷東南水泥今（1）日下午發生工安意外，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，而影響高鐵行駛。因明日正逢清明連假，這起意外導致許多返鄉乘客受到影響，車站、大廳內都擠滿了人潮，就有網友分享高鐵台南站的現場畫面，無奈稱「以為來到啥演唱會現場」，而引起討論。
有網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出高鐵台南車站現場照片，從畫面中可見，不管是車站外或大廳都擠滿了乘客，眼前的震撼畫面，讓原PO立馬拍了下來，更無奈稱「不知道還以為來到啥演唱會現場」。
貼文一曝光，隨即引來不少網友熱烈討論，「五月天準備開唱了嗎？大家愚人節快樂！」、「感覺要被擠爆了」、「停電停駛演唱會」、「這樣算群聚嗎」、「排演唱會還可以知道入口在哪，排這個根本看不到盡頭⋯⋯」、「後面車廂的觀眾，自由座的觀眾，你的的雙手呢」。
據了解，台灣高鐵指出，今日下午15時39分在左營路段發生供電異常，經查是鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，高鐵公司已成立緊急應變中心應處。
台電也表示，這次事故造成2戶停電及部分用戶發生壓降，系統供電正常，但由於電塔倒塌進一步影響高鐵線路，目前台電已派員前往處理中。（編輯：陳雅雲）